灌食變奪命！新北某護理之家出包　住民「肺部充滿大量異物」亡

▲新北某護理之家灌食釀死，抽不到胃液仍硬灌，主任、外籍看護雙遭起訴。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

標榜「耐心、愛心、恆心，為您及家人守護一生」的新北某護理之家，照顧長期呈類植物人狀態，需仰賴鼻胃管灌食維生的蔡姓病患時，當班外籍看護未依規定確認管路位置即灌食，導致食物誤吸進氣管引發窒息，病患送醫搶救30分鐘仍不治身亡。士林地檢署認看護違反安全程序，護理之家主任沈姓主任亦未善盡監督責任，依過失致死罪起訴2人。

蔡姓病患於2025年7月14日入住該護理之家接受照護，由於無法自行吞嚥，日常需透過鼻胃管灌食維生。依照照護標準流程，灌食前應先抽取胃液確認管路位置，若無法抽出，應停止灌食並進一步確認。

然而，案發於7月21日晚間7時許，印尼籍看護美花（化名）負責進行灌食作業。她辯稱當時有先反抽鼻胃管，「抽來沒有東西，確認沒有問題就灌食」，但檢方查出，她在未能抽取胃液的情況下，仍持續進行灌食，且灌食後未留在旁觀察病患狀況便離開。

直到晚間7時58分，美花發現蔡出現異狀，才緊急將人送往淡水馬偕紀念醫院急救。經施以約30分鐘心肺復甦術，仍未恢復生命徵象，於晚間9時2分宣告死亡。

法醫解剖結果顯示，死者肺部充滿大量異物，部分區域已有發炎反應，顯示誤吸情形並非首次發生，研判本次係因灌食內容物誤入氣管，導致窒息死亡。

檢方認為，看護未依規定確認管路即灌食，主任亦未落實監督，兩人均未盡應有注意義務，最終導致病患窒息死亡，依法依過失致死罪提起公訴。