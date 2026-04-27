警官妻育2兒1女全投身警界　嘉義警察世家黃秀瓊獲模範母親表揚

▲警察世家傳佳話！嘉義市警一分局表揚全國模範母親黃秀瓊 （圖左四）、先生許嘉榮（圖右四）曾任第一分局第三組組長、長子許育誠(圖右三)現任職於嘉義市警察局竹園派出所、么女許淑涵(圖右二)任職於市警局婦幼隊。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為迎接溫馨母親節，嘉義市政府警察局第一分局於日前舉行表揚儀式，由分局長閻百川親自表揚榮獲「115年全國警察模範母親」的黃秀瓊女士。黃女士不僅是警眷，更親自培育三名子女投身警界，傳承保護社會的使命，其教子有方的感人事蹟堪稱典範。

黃秀瓊女士的先生許嘉榮曾任第一分局第三組組長，任職期間盡忠職守。在黃女士「品德良善、樂觀進取」的教育薰陶下，長子許育誠、次子許耀孔及么女許淑涵，皆在完成學業後毅然報考警職，繼承父業。

▲ 警察世家傳佳話！嘉義市警一分局表揚全國模範母親黃秀瓊（圖左三） 、先生許嘉榮曾任第一分局第三組組長（圖左二）、長子許育誠(左一)現任職於嘉義市警局竹園派出所。（圖／嘉義市警局提供）

三名子女在崗位上表現優異：

長子許育誠： 任職於竹園派出所，曾榮獲「金警獎」及好人好事績優表揚。

次子許耀孔： 任職於中埔分局，多次發揮機警攔阻詐騙，守護市民財產。

么女許淑涵： 任職於市警局婦幼隊，其業務專業深受肯定，曾獲防制項目優等。

分局長閻百川表示，治安的穩定除了依靠警察同仁的努力，背後更需要家庭無私的支持。黃秀瓊女士含辛茹苦養育出優秀的警察子女，展現了堅強的母職精神。在母親節前夕，分局特別向黃女士及所有默默支持警察工作的「警察母親」致上最高敬意，也祝福全天下辛苦的媽媽們母親節快樂。