達美樂母親節套餐抽「價值35萬純金火山」　肯德基分享桶55折

▲達美樂砸35萬打造全球唯一、只送不賣的「999純金火山」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

母親節即將到來，4家速食店祭出限定優惠，其中達美樂送價值35萬的999純金火山、漢堡王雙人餐只要299元，麥當勞歡樂送、肯德基則可享一系列組合好康最低55折起。

★達美樂

達美樂砸下35萬打造全球唯一、只送不賣的「999純金火山」，5月17日前購買任一款母親節套餐，並於指定網站完成發票序號登錄即可獲得抽獎資格，每組發票限抽1次，詳細活動辦法依官方臉書粉專說明。

母親節套餐共有3款，「寵愛女王套餐」含龍蝦舞干貝愛心火山大披薩1個、經典系列手拍大披薩1個、豐盛拼盤及1.25L 可樂，優惠價1369元；「暖心饗宴套餐」含龍蝦舞干貝愛心火山大披薩、可可火山大披薩、青花椒雞塊及1.25L可樂，優惠價1099元；「佳節歡聚套餐」含2個經典或招牌系列手拍大披薩任選、紫薯地瓜球及蝴蝶酥，優惠價888元。

★肯德基

肯德基28日起推出4大母親節優惠，「就醬吃歡聚分享桶」內含咔啦脆雞6塊、原味蛋撻6顆，原價720元、特價399元，享55折；「開心果脆粒蛋撻禮盒」內含開心果脆粒蛋撻6顆，特價285元。優惠限用至5月11日。

另有「爆脆無骨雞腿霸就醬沾分享盒」，內含爆脆無骨雞腿霸6塊、中薯1份、上校雞塊8塊、1.25L可樂特價488元；「愛薯你！薯餅雙入組」，內含愛心薯餅2塊特價55元。優惠限用至5月18日。

▲漢堡王母親節雙人餐特價299元。

★漢堡王

漢堡王即日起至5月14日祭出「母親節雙人餐」，可享皇家華堡、捲捲德腸堡、勁濃培根烤腿堡3選2，搭配中份薯條、6塊雞塊及2杯中杯飲料，特價299元，餐點合計原價最高478元，最多可省下179元。機場店、科技廠店、兒童樂園店不適用。

★麥當勞

麥當勞歡樂送推出「5款我愛媽咪餐76折起」如下，優惠價皆為520元，4月29日起至5月26限時販售。

●四盎司牛肉堡（原/辣味）2份+麥香雞2份+4塊雞塊2份+大薯2包+38元飲品4杯（原價674元）

●勁辣雞腿堡2份+麥香魚2份+4塊雞塊2份+大薯2包+38元飲品4杯（原價664元）

●20塊雞塊+麥脆雞腿（原/辣味）2塊+大薯2包+38元飲品4杯（原價633元）

●無敵豬肉滿福堡2份+火腿蛋堡2份+薯餅4份+4塊雞塊2份+38元飲品4杯（原價670元）

●無敵豬肉滿福堡2份+豬肉滿福堡加蛋2份+薯餅4份+4塊雞塊2份+38元飲品4杯（原價686元）