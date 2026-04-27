獨／南檢公文「回到過去」繳罰金　書記官竟嗆：不然想怎樣

▲民眾接到台南地檢署公文，竟要求民眾在「收到公文前」的一個月多前完成繳費。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖、林東良、陳宏瑞／台南報導

台南地檢署竟上演《回到未來》現實版？一對曾姓兄弟因行車糾紛遭判緩刑，條件是繳納2.5萬元罰金，沒想到地檢署發出的公文日期竟穿越時空，要求民眾在「收到公文前」的一個多月前完成繳費。民眾傻眼致電詢問，竟遭書記官回嗆：「我都口頭答應你了，你還要怎樣？」官僚嘴臉讓民眾氣到差點腦充血，當場怒提申訴。

曾姓兄弟因2024年的行車糾紛，被判處有期徒刑4個月、緩刑2年，今年4月23日，兄弟倆收到南檢前一天（22日）才發出的公文，滿心以為要依法辦理，結果打開一看差點沒昏倒。公文竟要他們必須在3月3日前去繳錢。

▲台南地檢署。（記者林東良翻攝）

「這是要我開時光機去繳嗎？」當事人表示，「4月底」才收到的公文，要他「3月初」繳清，中間整整隔了快兩個月，這種「時空倒流」的公文，萬一被撤銷緩刑通緝，誰要負責？

當事人指稱，他們致電南檢執行科找書記官詢問，沒想到這位「大人」非但不承認誤植日期或作業疏失，語氣更是充滿不耐，他們希望能拿到正確的補正函作為「白紙黑字」的保障，卻換來書記官的冷言冷語「我會等你到6月啦！」、「我都已經口頭答應你了，你還要怎樣？」

「這不是欺負老百姓是什麼？」當事人氣憤的說，他們曾向台南地院及地檢主動求證3次，結果地檢署和地院「互踢皮球」，明明是司法機關作業延誤與疏失，卻要民眾承擔風險，甚至還得忍受公務員的壞脾氣，所以他們才堅持提出申訴。

面對民眾怒火，台南地檢署表示，該案在114年12月4日確定，本應於判決確定之日起3個月內向公庫支付2萬5000元，而南院是於115年3月23日將確定案件案卷函送本署，本署依規定分案後，執行科承辦書記官才製作檢察官執行附條件緩刑案件通知書。