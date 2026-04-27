戰損曝光！波灣美軍基地遭伊朗攻擊　維修費上看50億美元

▲沙烏地阿拉伯的蘇丹親王空軍基地（Prince Sultan air base）衛星照。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗對美軍在波斯灣地區軍事資產與基地造成的損失規模正逐漸浮上檯面。6名知情人士透露，遭伊朗攻擊的設施橫跨中東多國，目標涵蓋跑道、高階雷達系統、數十架飛機、倉庫、指揮總部、機庫及衛星通訊基礎設施，維修費用可能上看50億美元（約新台幣1570億元）。

跑道、雷達、無人機 多國基地受損

NBC新聞報導，中東這場戰爭是在2月28日美以聯合空襲揭開序幕，開戰頭幾天，伊朗一架F-5戰鬥機便率先對美軍在科威特布林營（Camp Buehring）發動攻擊。

阿拉伯聯合大公國的迪哈夫拉空軍基地（Al Dhafra Air Base）與魯韋斯軍事基地（Al Ruwais military base）的燃料儲存設施、醫療站、機庫及營房均遭破壞，沙烏地阿拉伯的蘇爾坦王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）、約旦的穆瓦法克薩爾提空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base），以及科威特的艾瑞夫江營（Camp Arifjan）、布林營與希艾巴港（Shuaiba Port）也同樣未能倖免。

美軍第五艦隊基地修復費恐達2億美元

3名官員證實，美國海軍在巴林的總部大樓及至少2套防空系統遭到嚴重破壞。國會官員在五角大廈完成評估後透露，光是修復美國海軍第五艦隊總部的費用就可能高達2億美元。

美國企業研究院（AEI）外部評估則進一步指出，伊朗軍隊還攻擊科威特的賽勒姆空軍基地（Ali Al Salem Air Base）、卡達烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）的跑道，以及伊拉克北部一處軍事基地的彈藥庫。

AEI資深研究員伊格倫（Mackenzie Eaglen）指出，作為史詩怒火行動的一環，重建美國海外軍事基礎設施的未來潛在費用，可能包括修繕、重建、全面替換，甚至廢棄或除役部分設施。

損失逾10架死神無人機 開戰6天燒掉113億美元

另外其他受損的部分，包括至少1架戰機、逾10架MQ-9死神無人機、2架MC-130加油機、多架直升機以及一架E-3哨兵預警機。

整體戰費方面，五角大廈今年3月估計，開戰頭6天的對伊朗軍事行動花費逾113億美元，這並不包括必要維修費用；光是開戰頭兩天，彈藥支出便高達56億美元。

然而面對如此龐大的軍費支出，國會議員卻反映幾乎無從掌握詳情。一名助理稱，「我們已經追問好幾個禮拜，卻得不到任何具體說法，偏偏五角大廈還在要求史上最高的預算」。