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氣南韓高官洩密！美國限制共享北韓核設施資料　在野黨曝3月就異常

▲▼南韓統一部長鄭東泳。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓統一部長鄭東泳。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓統一部長鄭東泳在國會透露北韓濃縮鈾核設施位置包括先前未曾對外公開的平安北道龜城市後，引發美方不滿，美國隨即限制與南韓共享部分北韓核設施衛星情報，且情報內容證實與北韓核設施監控有關。南韓在野黨指出，美方早在3月底出現異常訊號，並從4月初起實施部分情報共享限制，至今持續近一個月。

根據《韓聯社》，美方此次限制情報共享的對象為涉及北韓（朝鮮）核設施的衛星偵察情報。據悉，鄭東泳先前3月6日在國會質詢提及北韓平安北道龜城市可能存在濃縮鈾核設施，引發美方關注，美方認為屬於敏感軍事情報，因而調整與南韓之間的共享範圍。

南韓最大在野黨國民力量透露，其實美方早在3月底便出現「異常訊號」，並非外界認為的臨時性措施。國民力量國會情報委員會幹事李成權指出，美方從4月初起已對部分北韓情報共享進行限制，目前已持續約一個月，且曾向南韓傳達不滿，認定相關發言涉及敏感軍事情資外洩。

▲▼位於北韓平安北道寧邊郡核設施的核反應爐。（圖／達志影像／美聯社）

▲位於北韓平安北道寧邊郡核設施的核反應爐。（圖／達志影像／美聯社）

李成權稱，南韓情報單位已針對統一部門展開保密相關調查，相關範圍包含鄭東泳在內的內部資訊管理情形，且多方管道均已確認相關動作。

南韓軍方則評估，目前限制範圍仍屬有限，對於北韓飛彈發射動向等即時軍事應對影響不大，韓美聯合情報系統仍持續運作。不過南韓軍方也坦言，若該限制邁入長期化，恐導致南韓在核設施變化監控上出現空窗。

對此，南韓也持續推動精進情報獲取能力，包括「425事業」部署5顆軍事偵察衛星以及40餘顆超小型衛星群，以降低對美國的依賴。但軍方與專家承認，在解析精度、衛星再訪頻率與情報多源整合上，美方仍具優勢。

南韓統一研究院專任研究員洪敏認為，南韓對於北韓核設施的監控高度仰賴美韓情報整合，然而一旦美方持續限制與南韓共享情報，恐影響南韓的長期監測能力。部分意見也指出，除了強化自製衛星外，恢復美韓信任與情報合作機制仍是關鍵課題。

►美國將限制與南韓共享「北韓機密」　統一部長洩密惹禍

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