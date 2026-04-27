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陸老夫妻樓道養雞雙雙進ICU急救　醫：鸚鵡熱衣原體感染

▲廣西一對老夫妻在樓道裡養雞，雙雙患上鸚鵡熱送醫急救。（圖／翻攝大象新聞）

▲廣西一對老夫妻在樓道裡養雞，雙雙患上鸚鵡熱送醫急救。（圖／翻攝大象新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣西一對高齡夫妻今年（2026）年春節期間在住家樓道養雞，不久後便先後出現高燒不退的情況，還伴有肺炎症狀，雙雙送入加護病房（ICU）治療，經檢測確認為「鸚鵡熱衣原體」感染。其中，妻子病情嚴重，一度需仰賴體外膜氧合（ECMO）維持生命，所幸最終兩人均轉危為安。

《大象新聞》報導，年過八旬的劉先生，怎麼也沒想到，自己和老伴在樓道裡養了幾隻雞，卻讓兩人經歷了一場生死劫，不僅雙雙住進ICU，用上了呼吸機，老伴因為病情較重，還用了體外膜肺氧合（ECMO）技術進行生命支持。

▲廣西一對老夫妻在樓道裡養雞，雙雙患上鸚鵡熱送醫急救。（圖／翻攝大象新聞）

82歲劉姓老翁與76歲妻子在樓道飼養雞隻，並由妻子負責餵食及清理排泄物，欲宰殺食用。不久後，妻子出現高燒、咳嗽與呼吸困難，送醫後病情惡化，需插管並轉入桂林醫科大學第二附屬醫院重症醫學科治療。

醫療團隊表示，患者氧合指數持續低於80mmHg，並出現嚴重二氧化碳滯留與血壓不穩，經評估得採用ECMO診療支持。經胸部電腦斷層及病史判斷，醫師團隊懷疑為鸚鵡熱衣原體感染，後續基因檢測也證實且合併球菌及真菌感染。

在妻子住院第三天，劉姓老翁也出現類似症狀並確診相同感染，所幸病情較輕，在ICU治療23天後轉出；妻子則使用ECMO達9天，歷經40天治療後才脫離加護病房。

▲廣西一對老夫妻在樓道裡養雞，雙雙患上鸚鵡熱送醫急救。（圖／翻攝大象新聞）

桂林醫科大學第二附屬醫院重症醫學科專家表示，高齡夫妻同時罹患重症鸚鵡熱衣原體肺炎情況較為少見，該病原普遍存在於雞、鴨、鴿等禽類，可能透過氣溶膠經呼吸道傳播給人，接觸禽類時應做好防護並注意環境清潔，若出現高燒、乾咳等症狀應及早就醫並告知接觸史。

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