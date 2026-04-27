手術室竟沒醫師！麻醉醫、執刀醫擅自離場　2寶媽昏迷3月淪植物人

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾江南一間醫院爆發嚴重醫療疏失，一名40多歲女性在接受手肘手術時，因麻醉科醫師與執刀醫師先後無預警離開手術室，最後因此發生心臟驟停，導致低氧性腦損傷，至今近3個月仍未恢復意識，形同植物人。對此，家屬痛批醫療團隊「集體失職」，已對相關醫師提告。

根據韓媒《YTN News》獨家報導，該起事件發生於今年1月，該名女性患者自行走入位於首爾市江南一間醫院的手術室，準備接受手肘手術。然而在完成麻醉僅12分鐘後，麻醉科醫師A某竟換下手術服、穿著便服離開醫院走廊，當時負責手術的骨科醫師B某甚至尚未進入手術室。

面對家屬質疑，A某表示，「自由接案的醫師通常就是這樣工作的」，並稱自己是在院長抵達前離開，但無法確定院方是否知情。另一方面，負責執刀的骨科醫師B某則聲稱，自己並不知道麻醉科醫師已離開，「我以為他在麻醉室來回監控病患狀況」，顯示手術團隊之間缺乏基本溝通。

更離譜的是，手術完成後，B某也離開現場，但患者仍處於麻醉狀態躺在手術室內。患者丈夫指控，「醫師本應持續監測病患的血氧飽和度等生命徵兆，但兩名關鍵醫師卻同時離開現場，導致監護出現嚴重漏洞。」

直到手術結束後不久，護理師發現患者遲遲未恢復意識，才察覺異常，並兩度聯絡麻醉科醫師A某。A某均指示施打拮抗劑（解毒劑），但在第二次給藥後僅9分鐘，患者便陷入心臟驟停狀態，情況急轉直下。

目前該名育有兩名中學生女兒的母親，因低氧性腦損傷已接近3個月未能甦醒。丈夫悲痛表示，「妻子如今瘦到幾乎只剩皮包骨，完全無法動彈」，甚至已不得不向女兒坦言，「媽媽可能很難再回來了。」

根據韓國麻醉痛症醫學會出版的教科書，麻醉過程中，麻醉科醫師必須持續在現場監控患者狀態，即使醫師暫離，也必須由具備專業能力的人員接手監護，且在患者完全清醒或轉送恢復室前，醫師不得離開。

專家直言，「若麻醉醫師當時在場，應能及早發現生命徵象異常，並迅速處置，但本案明顯存在應對延誤甚至錯誤的問題。」

隨著媒體介入調查，涉事醫院僅低調表示，「正在確認相關內容」，拒絕進一步說明。患者家屬則強調，醫療團隊的輕忽與不負責任，已讓一個家庭陷入絕境，目前已對執刀醫師與麻醉科醫師提起法律訴訟，後續責任歸屬與制度檢討備受關注。