馬利防長亡！汽車炸彈攻擊一家4人喪命　傳北部重鎮淪陷

▲馬利全國多地遭聖戰分子與叛軍聯合攻擊，國防部長遇害。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

非洲國家馬利26日表示，國防部長卡馬拉（Sadio Camara）在家中遭武裝分子攻擊身亡，他的妻子與兩名孫子也過世。馬利全國多地在週末期間遭聖戰分子及叛軍聯合進攻，據傳北方重要城鎮奇達爾（Kidal）已落入叛軍之手。

汽車炸彈攻擊！滿載炸藥車輛衝入住所 防長不治

路透、法新報導，政府發言人庫利巴利（Issa Ousmane Coulibaly）稱，一名自殺炸彈客駕駛載滿炸藥的車輛，強行衝入卡馬拉住所，隨後爆發激烈交火。卡馬拉在過程中與攻擊者交火後受傷，送醫後傷重不治；根據馬拉家屬以及官員的說法，卡馬拉與妻子、2名孫子過世。

卡馬拉的住處就在距離首都巴馬科（Bamako）約15公里的軍事重鎮卡蒂（Kati），當地是馬利陸軍主要基地的所在地。馬利政府尚未公布死亡人數。庫利巴利已對所有遇難的平民和軍人表示哀悼。

▲圖為馬利士兵。（圖／路透）

6處地點同步遭襲 蓋達附屬組織宣稱負責

蓋達組織區域分支「伊斯蘭與穆斯林支援組織」（JNIM）聖戰分子、與「阿扎瓦德解放陣線」（FLA）結盟的圖阿雷格（Tuareg）叛軍聯手，聲稱對全國超過6個地點發動攻擊。

除卡蒂之外，攻擊範圍還波及巴馬科機場附近，以及更北邊的莫普提（Mopti）、塞瓦雷（Sevare）和加奧（Gao）等地。聯合國對此表達強烈譴責，並呼籲國際社會對西非薩赫爾（Sahel）地區的暴力與恐怖主義採取行動。

基達爾命運未定 軍方否認失守

目前北部戰略要城奇達爾的狀況仍未明朗。FLA宣稱奇達爾已淪陷，且已達成協議，允許俄傭兵撤離城外一處遭到圍困的營地。不過，馬利陸軍參謀長歐瑪（Oumar Diarra）26日強調，軍方已在奇達爾進行戰術性部署，當地軍事行動仍在持續進行中。

俄羅斯傭兵陷入苦戰 分析：對俄是場災難

俄羅斯媒體Vesti指出，俄羅斯非洲軍團（Africa Corps）正在擊退針對馬利政府的大規模武裝攻擊，俄方人員正與馬利總統衛隊及武裝部隊並肩作戰，阻止總統府被占領。部分俄方人員在行動中負傷。

德國智庫康拉德阿德諾爾基金會的萊辛（Ulf Laessing）直言，這次攻擊對俄羅斯而言是場挫敗，「對俄羅斯來說，這次攻擊簡直是場災難，他們沒能守住極具象徵意義的圖阿雷格族重鎮奇達爾，現在還得撤出這座北方城市」。

馬利政府在驅逐法國、美國及其他西方勢力後，俄羅斯一直是其重要後盾。

安全承諾跳票 馬利局勢持續惡化

此次大規模攻擊，再度凸顯馬利政府的安全承諾至今未能兌現。2024年9月，JNIM曾攻擊巴馬科機場附近一所準軍事警察訓練學校，造成約70人死亡。近期更發動燃油封鎖，導致首都居民與企業陷入缺電、物資短缺的困境。

馬利政府近來積極拉近與美國的關係，美方也尋求重建安全合作並探索採礦商機。