美伊陷入「封鎖對封鎖」僵局　陸學者：短期重啟談判難度極大

▲荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）成為美伊彼此「封鎖」的重要戰略位置。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

記者任以芳／綜合報導

美國與伊朗近期在荷莫茲海峽展開「封鎖對封鎖」的戰略博弈，儘管目前處於停火狀態，但雙方戰備動作與隔空叫陣未曾停歇，川普甚至取消美國官員赴巴基斯坦會談進度，讓雙方談判陷入難解僵局。大陸學者也分析指出，美伊雙方現階段均面臨國內政治壓力與軍事僵局，停火是當下的理性選擇，但雙方在海峽管控權、核問題及解除制裁等核心分歧上難以調和，短期內重啟談判的難度極大，達成實質協議的可能性更是微乎其微。

伊朗外交部長阿拉奇與調停方巴基斯坦會談未果，川普也於25日宣布取消特使團原訂赴巴基斯坦與伊朗展開和平談判的行程。川普強調，這不代表美國和以色列會立即恢復對伊朗的戰事，還說此行「浪費了太多時間」，甚至強調如果伊朗想談，「只需要打個電話就行了」。

目前美國和伊朗正在荷莫茲海峽以「封鎖」對「封鎖」，雙方處於停火狀態，各自的戰備動作也沒停過。雙方隔空喊話，都宣稱「不急著」進行新一輪談判。外界也觀望這樣的停火狀態能維持多久，什麼時候能再度開啓談判進程？開啓談判的難度有多大？

大陸中東問題專家王晉直言，美國和伊朗之間大概率會維持當前的停火局面，想從停火狀態轉變為對話機制，尤其是近期重新開啓美伊之間的談判，「難度極大」。

王晉指出，一方面美國和伊朗現有的軍事能力都無法打破對方的戰略僵局。從美國方面看，目前在伊朗周邊部署有「林肯」號航母、「福特」號航母，以及正在趕來的「布希」號航母戰鬥群，還有一支兩棲登陸艦編隊，這些軍事力量都無法獲得足夠的壓倒性優勢來「逼迫」伊朗妥協。

同樣，伊朗在經歷衝突後，雖擁有大量的導彈和無人機戰略儲備，也無法擊退或完全逼退美國在伊朗周邊的軍事力量。所以，對於美伊雙方而言，都無法改變現有的戰略僵持態勢，停火是當下「理性」之選。

王晉，另一方面，美伊雙方都面臨著嚴峻的國內挑戰。尤其是美國國內存在較強的反戰呼聲，若貿然升級當前衝突、重新挑起戰事，美方將面臨嚴峻的國內壓力。而對於伊朗來說，經歷長期衝突後，國內經濟和社會壓力較大，也需要權衡重新開啓衝突可能帶來的代價。因此，雙方對於目前因停火而形成的戰略對峙局面，尚能接受。

王晉，當前美國和伊朗在諸多問題上存在尖銳對立且難以調和的矛盾，例如荷莫茲海峽的管控權問題、伊朗核問題、地區安全政策問題，以及未來是否解除相關經濟制裁和進行經濟賠償等一系列問題。這些矛盾疊加雙方現有的政治不信任，很難為未來美伊重啓對話鋪平道路。

「美國和伊朗之間互相隔空攻擊、批評對方的狀況將會長期持續，但停火局面仍會延續。只不過，想通過對話的方式保障停火長期化、機制化，這一設想在短期內恐怕難以實現。因此，美國和伊朗短期內重新開啓新一輪對話難度很大，通過對話達成協議的難度更大。