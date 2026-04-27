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社會 社會焦點 保障人權

逢甲商圈金髮妹遭襲胸！警局長研判是慣犯...被抓秒交保引恐慌

▲林祈烽。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲市議員林祈烽今天在市議會公布一段監視器畫面，一名女子在逢甲商圈遭人襲胸。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市逢甲商圈驚傳出現襲胸狼！一名留著半長髮的男子，日前傍晚行經西屯區一處巷弄時，見一名金髮女子經過，竟光天化日之下伸手襲胸。男子得逞後神情自若，若無其事般離開現場，留下驚魂未定的受害女子。女子隨後憤而向警方報案，雖然警方迅速將人逮捕歸案，但男子目前已交保並在商圈周邊「趴趴走」，引發當地民眾恐慌。

台中市第六分局表示，這起案件發生在4月22日傍晚6時14分，地點位於西屯區上石南十巷。警方接獲性騷擾報案後，立即調閱監視器影像展開追查，並在短時間內查獲涉案男子到案說明。全案訊後已依性騷擾防治法，函請台中地檢署偵辦。

▲林祈烽。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲林祈烽要求市府普發辣椒水讓市民當防身武器，並公布性騷罪犯照片。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中市議員林祈烽今天在市議會公布一段監視器畫面，地點在逢甲商圈，畫面顯示，一名身穿粉紅上衣、黑色短褲的金髮女子與男子擦身，男子竟伸出手襲胸，事後若無其事離開。

台中市議員林祈烽不滿指出，台中近期治安事件頻傳，不僅地院旁發生槍案，連逢甲商圈也出現襲胸狼。林祈烽質疑，這類罪犯交保後仍四處遊蕩，對市民威脅極大，強烈要求警方在移送性騷慣犯時，應隨案建議檢方讓犯嫌配戴「電子腳鐐」；此外，他也建議市府應普發辣椒水給市民及商圈店家，並在案發地點公布性騷犯照片以示警。

對此，台中市副市長鄭照新回應指出，該名男子擁有家暴前科且居無定所，是周邊商家的「頭痛人物」，經常坐在樓梯間伺機犯案，市府未來將加強與商圈合作監控。

台中市警局局長吳敬田則坦言，研判該男子應是慣犯，過往可能還有其他受害女性因故未報案。吳敬田表示，後續將聯合社會局、勞工局共同介入處理，並會在移送書中特別註明，建議檢察官針對此類犯嫌，若准予交保應附加配戴電子腳鐐等強制措施，以保障市民安全。

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