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大陸 大陸焦點 特派現場

吉林「整排別墅式獨棟墓園」　「祠堂墓」門口有抱鼓石及復古大門　

▲吉林長庚生態園「錦繡苑」內的豪華別墅式墓園。（圖／翻攝中國之聲）

▲吉林長庚生態園「錦繡苑」內的豪華別墅式墓園。（圖／翻攝中國之聲）

記者魏有德／綜合報導

吉林四平伊通滿族自治縣一處名為「長庚生態園」的陵園近日引起爭議，該園被發現興建成排「別墅式」大型豪華墓地，部分墓穴面積甚至遠超規定標準，且疑涉佔用耕地與林地。當地居民透露，該項目最初以生態旅遊名義開發，歷時近8年，卻僅見墓園建設，未見相關文旅或農業項目。

《極目新聞》報導，「長春南」、「上風上水」、「新中式水景藝術園林」…這是位於吉林省四平市伊通滿族自治縣（以下簡稱伊通縣）的長庚生態園公開銷售墓地的營銷賣點。

▲長庚生態園導覽圖。（圖／翻攝極目新聞）

▲長庚生態園導覽圖。（圖／翻攝極目新聞）

這座公墓與附近村屯僅一牆之隔，然而，村民們陸續反映，該建設徵地之初曾對外宣稱要開發生態旅遊項目，時隔近8年，卻只見墓地，不見其他生態項目。

據悉，長庚生態園佔地約2300畝，園內規劃多個墓區，價格從2萬餘元至10萬元（人民幣，下同）不等。現場另發現35座「住宅式」中式墓地，配有抱鼓石及仿古大門，門上還有金色獸頭門環，十分貴氣。

現場觀察可以發現，該園部分墓穴為地上地下兩層結構，單座售價約200萬元。對此，施工人員表示，當地稱此類墓地為「祠堂墓」，內部面積可達30平方公尺以上，另有區域曾以每平方公尺5.5萬至7.5萬元出售，最低購買6平方公尺，總價超過40萬元，目前已改為整體墓穴銷售。

▲長庚生態園奠基儀式。（圖／翻攝極目新聞）

▲長庚生態園奠基儀式。（圖／翻攝極目新聞）

然而，依《吉林省殯葬管理辦法》規定，骨灰墓穴面積不得超過1平方公尺，遺體墓穴單人不得超過4平方公尺、雙人不得超過6平方公尺；另依《公墓管理暫行辦法》，公墓應設於荒山瘠地，不得佔用耕地。

當地村民透露，該項目佔用多個村組集體土地，包括耕地與林地。對此，伊通縣自然資源局回應稱，相關區域原為耕地，部分土地以殯葬用地及商服用地形式出讓。

公開資訊顯示，長庚生態園項目2018年備案時規劃以農業與文旅結合為主，包括果園、垂釣及農家樂等，但多名村民爆料稱，目前僅見墓地開發，未見相關產業落地，另有知情人士指出，該項目已於2024年已被列為整治重點。

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