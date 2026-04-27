桃園運將違規左轉遭攔「酒測0.07」　被開單失控踹警車慘了

▲警方對違規左轉的計程車運將實施酒測。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

員警巡邏攔查違規左轉計程車，盤查時員警發現51歲駕駛楊男身上帶有酒氣，經實施檢測酒測值為0.07Mg/L，員警勸導他酒測雖未超標，但有酒精反應請盡速返家休息，楊男一聽要開單告發突然情緒失控，用腳踢踹警用機車，員警立即將其制伏，依法移請偵辦。

▲▼但運將楊男一聽開單恐影響其日後請牌，竟突然抓狂踢踹警車，為警方當場壓制。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局景福所員警26日23時35分許巡邏時，發現楊男駕駛計程車沿三民路三段時，未等左轉專用燈逕行違規左轉中山路，立即進行攔查取締。盤查時員警發現楊男身上帶有酒氣，經實施檢測酒測值為0.07mg/L，員警勸導他酒測雖未超標，但有酒精反應請盡速返家休息。

但當楊男看到警要開單告發時（違規左轉部分）突然情緒失控，用腳踢踹警用機車，員警立即將其制伏，違規左轉部分已違反道路交通管理處罰條例第48條第2款，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。

員警依法舉發，楊男卻因情緒失控責怪員警影響他未來請個人計程車車牌，用腳踢踹警用機車，使機車倒地毀損，吃上妨害公務及毀損官司，因小失大實在不值得。

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