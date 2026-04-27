「喪屍」上路闖禍！休旅失控猛撞12機車　扣車、吊照+2罪送辦

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區昨（26日）晚間，32歲李姓男子駕駛休旅車返家途中，疑因吸食俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯後神智不清，車輛失控猛烈撞向路旁整排機車。強大撞擊力道造成12輛機車倒地受損。警方趕抵現場發現李男神情詭異，經唾液快篩後證實為毒駕，當場扣車、吊照並逮捕，訊後依毒品、公共危險（毒駕）移送偵辦。

▼李男開車毒駕撞倒停路邊12輛機車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨天晚間10時許，當時李男駕駛的休旅車正準備返回住處，卻在行經淡水區新春街143號對面時，車身突然大幅度偏移，完全沒有減速便直接衝進停放在路邊的機車格。強力撞擊力道將12輛機車推撞，導致機車車殼破裂，現場一片狼藉。所幸當時並無其他用路人經過，未造成人員傷亡。

淡水警分局員警獲報到場處理，卻發現肇事的李姓男子下車後神情恍惚，面對詢問語無倫次、動作遲緩，明顯有異常，懷疑李男可能涉及毒駕，隨即對他進行毒品唾液快篩檢測，結果呈現二級毒品依托咪酯陽性反應。李男眼見難逃，主動交出3支電子煙，警訊後除依毒品、公共危險罪（毒駕）移送士林地檢署偵辦並扣車、吊照。

▼警方對李男實施毒品唾液快篩，結果為依托咪酯陽性反應 。（圖／記者陳以昇翻攝）