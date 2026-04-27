女警遭已婚長官盯上…誘開房泡湯不成慘被霸凌　高市警局出手了

▲高雄市警察局（圖）受理女警申訴、報案後，已展開性騷、霸凌的調查。（圖／記者吳世龍攝）



記者賴文萱／高雄報導

高雄警界爆發離譜性騷案！一名女警去年調至某分局上班，但卻遭已婚警官盯上，甚至還以話術單獨將她約出，誘騙到溫泉會館「開房泡湯」，女警嚴厲拒絕事後向分局提出申訴近半年未果，再爆「職場霸凌」。對此，高雄市警局證實，4/8、4/14已分別針對性騷擾案及霸凌案展開調查，並依申訴人意願調整至其他業務組室。

根據《鏡週刊》報導，某分局一名已婚警官以一群同事爬山當藉口，約新來的女下屬同行，集合時女下屬才發現竟只有2人，警官甚至想誘騙她到溫泉會館開房泡湯，女下屬嚴厲拒絕，才沒得逞。事後女下屬向分局督察組申訴，但因組長與該警官關係很好，拖了近半年都沒處理，還放任警官刁難、霸凌。

對此，高雄市警局證實此案表示，該分局於4月8日受理性騷擾案及4月14日受理職場霸凌案，均依規定受理並立即啟動調查，於4月16日召開騷擾調查小組會議；另職場霸凌案4月17日召開調查小組會議，目前2案均由該分局外聘委員組成調查小組調查中。

該分局受理申訴後立即進行保護隔離措施並依申訴人意願調整至其他業務組室，並提供諮詢輔導管道協助及通報相關單位。目前由外聘委員調查相關資料，為確保調查程序的公平性與公正性，並落實對相關當事人之隱私保護。

高雄市警局強調，目前案件已進入積極調查階段，相關細節不便對外揭露。本局將秉持「零容忍」原則，待事實釐清後，必將依規嚴正處理，絕不寬貸。