繳稅不代表擁有！親戚強佔台南學甲三合院　法院判應返還繼承人

▲父母出資興建的房屋，被親戚占用居住，法院判應將房屋遷讓返還。（圖／記者林東良攝）

記者劉人豪／台南報導

台南一名李姓男子指出，父母出資興建平房，因為沒有辦理所有權登記，所以被親戚占用居住，親戚還說有繳房屋稅所以房屋是他的，台南法院指出，該房屋為李男及其兄弟姊妹等3人所公同共有，判決應將房屋遷讓返還予李男及全體共有人。

根據判決，李姓男子指出，台南學甲一處未保存登記建物的三合院主厝東側平房，主張該房屋是民國1971年間由其父母出資興建，父母過世後應由其兄弟姊妹等4人共同繼承而為公同共有，並以他的名義申請水、電，由他繳納水、電費出租他人使用，但李姓親戚於2024年間竟以房屋納稅義務人登記資料，主張房屋為其所有，並對他提出侵占告訴，經w台南地方檢察署不起訴處分，但房屋目前仍遭李姓親戚無權占用居住，並堆放大批雜物在內，已妨礙原告所有權之行使，請求其應將房屋遷讓返還全體共有人。

李姓親戚指出，他目前居住於該房屋內，該房屋為他所有，有全國財產稅總歸戶財產查詢清單資料可憑，且房屋登記在他名下，且有繳納房屋稅，自有權居住，李男請求為無理由。台南市佳里地政事務所的資料，認定三合院及主厝東側平房是李男父母出資興建，李姓親戚承認主厝右側邊房屋為嬸嬸（原告母親）出資興建。

法院指出未辦理建物第一次所有權登記以前，房屋所有權應屬於出資興建原始建築人，其所有權人恆為原始起造（建築）之人，亦得為繼承之標的，繼承人得因繼承而取得該建物之事實上之處分權。

法院認為，李男主張房屋現被親戚占有，而該房屋為李男及其兄弟姊妹等3人所公同共有，李姓親戚未主張及舉證證明其有其他合法占用房屋正當權源，判決應將房屋遷讓返還予李男及全體共有人。