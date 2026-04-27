想減肥？ 營養師揭「10大偽健康食物」燕麥奶、低脂優格都是地雷！

▲營養師提醒，這10種「偽健康」食物，食用要特別注意。（圖片為 AI 生成，經編輯審核）

記者劉邠如／台北報導



「像是大家都會覺得零卡的飲品比較健康，像是零卡可樂或是汽水，那是因為它是加代糖。」營養師陳怡婷受訪時直言，許多民眾在追求健康飲食時，往往陷入「看起來健康」的迷思，實際上卻可能在無形中攝取過多添加物或糖分，反而對身體造成負擔。



她進一步說明，「代糖其實現在有研究指出，它可能攝取過量會改變、影響我們的腸道菌相，而且有可能會促進我們的食慾，所以還是要適量的攝取。」也就是說，標榜零熱量的飲品，並不等同於可以無限制飲用，長期過量仍可能影響健康。

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除了零卡飲料，另一個常見的健康誤區則是蔬果乾。陳怡婷指出，「因為蔬果乾有些是油炸過的，並不是就是烘烤的方式，所以如果是油炸過，或者是像是果乾，會額外攝取過多的果糖，其實也是一個地雷的食物也要留意。」她提醒，看似天然的食品，若經過加工處理，營養價值與熱量結構都可能改變。



隨著蔬食風潮興起，植物肉也成為熱門選項，但陳怡婷坦言，「因為現在蔬食的風潮的關係，那因為植物肉有一些像是超加工的素肉、素魚排等等的，它的添加物會比較多一些，也是要特別的留意的。」她強調，選擇植物性食品時，仍需注意其加工程度，而非單純以「素食」作為健康指標。



在糖分攝取方面，她也特別點出一個常被忽略的盲點。「像是天然的蜂蜜、楓糖或者是黑糖，其實也都是額外添加的添加糖，這些都是要限制的，因為它都屬於額外的精緻糖。」她提醒，「並不是說天然的糖都是比較健康，因為攝取過多還是會影響我們的血糖。」



優格同樣是許多人心中的健康代表，但實際情況並非如此單純。「因為現在優格市售有很多個口味，那我們還是以營養標示為主，因為它寫低脂優格，不代表它裡面沒有額外再添加其他的口味。」她舉例，「像現在有什麼蜂蜜口味、藍莓口味等等的部分，它也會額外添加糖或者是一些增稠劑香料來增加口感。」她直言，「如果是無糖又低脂的優格，它其實吃起來會比較偏酸一點，可能適口性會比較不好。」



針對健身族群常見的蛋白棒與能量棒，陳怡婷也提醒要謹慎選擇。「因為如果單純只有加燕麥一定會覺得不好吃，所以裡面還會加一些調味料、甜味劑，這一些其實也要特別的留意。」她指出，這類產品往往被誤認為低熱量健康食品，但實際上仍可能含有高糖或添加物。



至於堅果，她則給出明確建議。「大家都覺得堅果很健康，不過第一個因為它是屬於油脂類，所以也要適量的攝取，一天大概是一湯匙的攝取量。」她補充，「而且現在堅果有油炸口味的，或者是楓糖、鹽烤、可可口味、辛辣口味等等，其實會攝取過多的鈉含量以及精緻糖。」她建議，「盡量選擇無調味、低溫烘焙的堅果。」



在飲品選擇上，她也點出果汁與燕麥奶的迷思。「那其實雖然是百分百的果汁，那一杯大概300cc的柳橙汁，其實需要三到四顆的柳丁去現榨而成，所以會一口氣攝取過量的果糖。」她建議，「如果要喝果汁，以蔬果汁為主，或者是新鮮的水果會比較建議。」



而燕麥奶則常被誤認為可取代牛奶。「因為燕麥奶它其實不是鮮奶，它其實也沒有鈣質跟蛋白質，而且市售為了適口性，有時候會添加油脂或者是一些香料。」她提醒，「不要覺得有奶就是乳製品，其實是不一樣的。」



在主食選擇上，「有些人會覺得我選擇什麼多穀物或者是全麥的餅乾或是麵包這類比較健康，但是多穀物跟全麥的部分，我們有建議就是要51%以上的全麥粉或是多穀物，才能算是全麥麵包。」她直言，「很多都是偽健康的一些多穀物麵包，所以大家也要留意營養標示的部分。」



談到運動後營養補充，陳怡婷強調，「運動後的補充不能只有蛋白質，碳水化物也很重要。」她指出，「研究指出碳水化物跟蛋白質的比例是2到4比1，意思就是說碳水化物的量是蛋白質的2到4倍的克數。」她補充，「通常一個便當大部分的碳水化物跟蛋白質的比例就是4比1左右。」



她也提到，「現在市售超商會有賣一些蛋白補充飲，通常也都是20公克，因為有研究指出運動後補充20公克蛋白質是比較足夠的。」不過她提醒，「雖然它有加一些糖或代糖的部分，那其實它的碳水化物沒有很高，是可以做補充的。」

整體而言，陳怡婷認為，「其實現在很多市售都有一些加工的食物，那其實也不是說完全不能吃，我們盡量選擇減少添加物的。」她強調，「像是香腸培根這類的，或者是空熱量的汽水比較重要要避免。」



她最後提醒，「所以我覺得大家選任何食物，我們都可以看營養標示，它的內容物是什麼，還有營養標示，這樣子會比較可以選擇健康的食物。」