麥當勞聯名《鋼彈》推2款限定公仔　主題餐廳有RX-78-2實體立像

▲台灣麥當勞首度攜手日本傳奇動漫IP《機動戰士鋼彈》展開聯名活動。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣麥當勞首度聯名日本動漫《機動戰士鋼彈》，推出「M Striker突擊版」與「M Blade暗影版」獨家特殊配色公仔，4月29日起點「鋼彈聯名特餐」即可獲得，或購買指定餐點再加購。昆明店同步變身為鋼彈主題旗艦餐廳「SIDE M」，現場還有RX-78-2鋼彈為原型的1:10實體立像，粉絲不要錯過。

▲2款機動戰士鋼彈公仔為台灣限定配色。

麥當勞X機動戰士鋼彈推2款公仔、特餐

機動戰士鋼彈公仔以鋼彈迷最熟悉的經典「RX-78-2」鋼彈機體為造型，機身融入麥當勞品牌元素，「M Striker突擊版」以鮮明的強烈對比色呈現、「M Blade暗影版」則以深沉暗色調為主體，2款皆為台灣獨家特殊配色。

公仔獲得方式有2種，點「鋼彈聯名特餐」即可獲得一隻（可挑款），特餐內含四盎司牛肉堡（原味／辣味）、經典配餐，單層319元起、雙層359元起；或購買任一超值全餐或分享盒（不含鋼彈聯名特餐）以199元加購1個（可挑款），每套餐限購1個，每人每筆限購6個，手機點餐與外送平台不適用。

▲鋼彈雙機體馬克杯組一組2杯。

鋼彈雙機體馬克杯組一組2杯

麥當勞5月6日起再推出限量周邊「鋼彈雙機體馬克杯組」，包含RX-78-2鋼彈與夏亞專用薩克雙陣營設計，一組2杯，購買任一超值全餐或分享盒（不含鋼彈聯名特餐）加價499元即可獲得，每人每筆消費限購4組。手機點餐與外送平台不適用。

▲▼麥當勞昆明餐廳變身鋼彈主題餐廳。

麥當勞昆明餐廳變身鋼彈主題餐廳

麥當勞昆明餐廳變身鋼彈主題旗艦餐廳「SIDE M」，把《機動戰士鋼彈》的世界觀與經典場景帶入真實用餐場域。餐廳1樓為守護地球聯邦的RX-78-2鋼彈，以RX-78-2鋼彈為原型的1:10實體立像重磅展示，象徵地球聯邦代表機體現身現實世界；2樓則呈現吉翁公國入侵畫面，樓梯間的牆面更以聯邦與吉翁公國搏鬥的經典場面鋪陳。

3樓以吉翁公國入侵為設計主軸，餐廳內呈現牆面破壞的張力視覺；頂層4樓的牆面還原《機動戰士鋼彈》歷史上最經典的場面之一「最後一擊」，隔間後方則有白色基地的忠實夥伴們與哈囉的溫馨畫面，完整故事主軸提供粉絲最具沉浸感的鋼彈體驗基地。

▲辣味四盎司牛肉堡回歸。

辣味四盎司牛肉堡回歸

麥當勞「辣味四盎司牛肉堡（單點92元；經典套餐157元）」、「辣味雙層四盎司牛肉堡（單點132元；經典套餐197元）」同步回歸，選用四盎司安格斯牛肉結合以紅椒、洋蔥製成的美國紐奧良「肯瓊醬」，4月29日起開賣，售完為止。

▲法式蕈菇蛋堡。

▲極上天丼珍珠堡。

另外，摩斯漢堡即日起也有一系列春日新品，早餐時段推「法式蕈菇蛋堡」，以滑嫩雞蛋搭配洋菇、生菜，再淋上雪莉芥末醬，售價65元；主餐新品「極上天丼珍珠堡」嚴選白蝦裹粉酥炸，搭配海鮮天婦羅、清脆四季豆，最後淋上以柴魚昆布醬油融合台灣蜜桔熬製的特製天丼醬，售價135元。

▲韓式系列推出2款漢堡。

業者更推出韓式系列「韓式燒肉珍珠堡（售價110元）」、「韓式豚肉珍珠堡（售價105元）」，以2款經典肉品結合泡菜拌炒，搭配韓式味噌、辣椒醬與黑麻油調製而成的韓式辣醬，再包裹於超級大麥米飯當中。

▲紅心芭樂飲品好評回歸。

3款紅心芭樂飲品同步回歸，包括「紅心芭樂蒟蒻冰茶」售價75元、「紅心芭樂蘇打」售價75元、「紅心芭樂咖啡」售價75元，搭配早餐套餐皆享優惠價60元。

新品上市，MOS Order APP「MOS跨店取」至5月20日祭出「極上天丼珍珠堡+雞塊月亮薯組+大杯冰紅茶」2組優惠價438元；「韓式燒肉珍珠堡+雞塊月亮薯組+大杯冰紅茶」2組優惠價378元；「韓式豚肉珍珠堡+雞塊月亮薯組+大杯冰紅茶」2組優惠價358元。

5月31日前還有「法式蕈菇蛋堡+大杯冰紅茶」3組優惠價225元、「紅心芭樂系列飲品買3送1」優惠價224元。以上優惠售完為止。