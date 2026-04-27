批呂禮詩淪中共統戰工具　顧立雄：痛心且深感不齒

▲國防部長顧立雄27日到立法院外交國防委員會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

海軍退役少校、前艦長呂禮詩日前登上共軍驅逐艦「烏魯木齊號」參觀，且還高喊「祖國強大也就代表台灣的安全」，引發陸委會、退輔會批評。對此，國防部長顧立雄今（27日）表示，這位少校淪為中共統戰工具、為敵喉舌、發表親中的不當言論，國防部都表示痛心跟深感不齒。

顧立雄27日到立法院外交國防委員會備詢。民進黨立委林楚茵質詢指出，呂禮詩2024年參加珠海航展時，大讚解放軍很強、2025年9月參加中共93閱兵，口出狂言稱「法律制約不了我」，另外就是日前參加中共海軍77周年慶祝典禮，呂的言行，讓許多民眾向她反映納稅錢不養親中、舔共的退役軍官，所以她想請問，呂的言行是否對現役軍人造成影響？

顧立雄回應，這位少校淪為中共統戰工具、為敵喉舌、發表親中的不當言論，國防部都表示痛心跟深感不齒。現在國防部配合陸委會提出《兩岸條例》修正草案，本來適用於「少將以上」，現在改為「少校且有領月退俸」，相關有損害國家尊嚴的行為，透過這樣修法，能有個機制處理，所以他希望修法盡速通過。

民進黨立委沈伯洋質詢則說，《兩岸條例》修法雖是內政委員會，但他要詢問國防部態度。顧立雄表示，這是國防部偕同陸委會一起研擬修法的，所以是跨部會同意；國防部對於退役軍人，尤其有領月退俸的人，對國家有忠誠義務，所以違反忠誠義務、做出損害國家尊嚴行為，確定的話，「我們支持修法」。