男誤信投資詐騙要匯200萬　警一句話點醒他保住積蓄

▲巡官朱宸衛以其過往刑事詐欺案件偵辦經驗，向黃男詳細說明詐騙常見套路。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

30歲黃姓男子聽信投資群組「穩定獲利」、「發薪入帳」等話術，欲提領200萬元投入，中壢警分局交通組巡官朱宸衛，以其過往刑事詐欺案件偵辦經驗，主動參加分局轄內詐欺攔阻小組，並前往勸阻，朱員以「你如果交付該筆款項，我跟你保證你今天晚上絕對會睡不著」，黃男才驚醒知道這是詐騙手法，打消了提款念頭。

▲在警方和行員勸阻下，黃男保住200萬積蓄。（圖／中壢警分局提供）

中壢警方於日前15時接獲兆豐銀行中壢分行通報，指稱有民眾疑似遭詐騙，欲提領新臺幣200萬元鉅款，朱宸衛獲報後立即趕赴現場，經初步了解，黃男神情緊張、說詞反覆，對資金用途交代不清，堅稱係因友人投資店面及裝潢所需資金，並否認遭詐騙情事。所幸朱宸衛以專業經驗耐心與其溝通，經檢視其交友軟體APP及LINE對話內容，發現是典型「假交友真詐財」，並以「申購公司商品」、「穩定獲利」、「發薪入帳」等話術包裝，誘騙被害人持續投入資金之手法。

朱宸衛當場向黃男詳細說明詐騙常見套路，更向黃男說，「你如果交付該筆款項，我跟你保證你今天晚上絕對會睡不著」，黃男才驚醒知道這是詐騙手法，打消了提款念頭。黃男對銀行人員深表感謝，也向警方表示，200萬元以他不吃不喝也要存30多個月，所幸為警方勸阻，今晚可以安然入睡了。

中壢警分局長林鼎泰表示，分局已整合內勤同仁支援外勤，全面動員警力執行打詐、阻詐勤務，透過巡守與埋守並行，強化轄區車手提領行為查察力道，主動出擊攔阻詐騙案件發生，呼籲民眾如遇有要求提領大額現金或匯款投資之情形，務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線或就近向警方查證，以保障自身財產安全。