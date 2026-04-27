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花蓮鹽寮岸際驚見男屍！疑失聯10日釣客　家屬認「刺青」相符

記者王兆麟、葉品辰／花蓮報導

花蓮壽豐鄉鹽寮岸際昨(26)日下午發現一具男性遺體，海巡署東部分署第一二岸巡隊接獲通報後趕赴現場處理。經初步檢視，遺體因長時間浸泡海水已明顯腫脹，且身上未攜帶任何證件，當下無法確認身分。不過，其妻子到場指認後，初步認為外觀特徵、右小腿的刺青皆與日前於北濱岸際失聯的釣客相符，但仍需進一步相驗確認。

▲鹽寮岸際發現一具男性遺體。（圖／記者王兆麟翻攝)

▲鹽寮岸際發現一具男性遺體。（圖／記者王兆麟翻攝)

海巡指出，昨日下午1時54分，鹽寮安檢所接獲民眾通報，在台11線鹽寮12號橋南方約800公尺岸際發現一具男性遺體，隨即派員前往處置。人員抵達後封鎖現場，並進行初步檢視與後續通報程序。

▲鹽寮岸際發現一具男性遺體。（圖／記者王兆麟翻攝)

▲其身分疑似為失聯10日的釣客。（圖／記者王兆麟翻攝)

據了解，該名失聯釣客17日外出釣魚後失去聯繫，相關單位持續進行搜尋。如今在距離原失聯地點一段距離外尋獲遺體，家屬趕抵現場後，依外觀特徵進行辨識，認為高度相符，但實際身分仍有待檢察官相驗及進一步勘驗釐清。

第一二岸巡隊表示，案件已報請檢察官辦理相驗程序，將進一步釐清死者確切身分及死亡原因，同時也會持續配合相關單位調查。海巡也呼籲，民眾從事海域或岸際活動前，應先查詢海象與環境資訊，評估風險並做好安全措施；若發生緊急狀況，可立即撥打「118」服務專線求助，以利即時獲得救援，確保生命安全。

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