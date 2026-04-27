　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嘉義水上果園工寮火警　62歲行動不便男受困慘成焦屍

▲▼ 嘉義水上果園工寮暗夜火警 62歲行动不便男子受困不幸喪命 。（圖／民眾提供）

▲嘉義水上果園工寮暗夜火警，62歲行动不便男子受困不幸喪命 。（圖／民眾提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣水上鄉昨（26）日下午發生一起工寮火警，62歲蕭姓男子被發現受困於一處果園內的廢棄工寮，已無生命跡象。初步調查懷疑，起火原因可能與蚊香使用不慎引燃衣物有關，詳細死因與火災發生經過仍待檢警進一步釐清。

嘉義縣消防局昨天接獲報案，指稱水上鄉一處偏僻果園的廢棄工寮發生火警。消防人員趕抵現場時，火勢已趨於熄滅，但工寮內部損毀嚴重，呈現一片焦黑，且結構已嚴重傾斜塌陷。消防員在清理火場時，於廢墟中發現蕭姓男子倒臥其中，其身體大面積燒灼，已明顯死亡。

▲▼ 嘉義水上果園工寮暗夜火警 62歲行动不便男子受困不幸喪命 。（圖／民眾提供）

據了解，蕭姓男子平時獨自居住於該廢棄工寮內。現場初步鑑識研判，起火點疑位於蕭男床鋪附近，不排除是他在室內抽菸時，蚊香使用不慎掉落並引燃身旁的廢棄衣物或易燃雜物造成火災。

鄰里透露，蕭男因身體狀況欠佳，平日行動較為不便，且有長期飲酒的習慣。警方與消防鑑識人員指出，蕭男的行動力受限是否導致火災發生時無法及時逃生，或是因飲酒後反應遲鈍而錯失黃金救援時間，將是後續調查的重點方向。

▲▼ 嘉義水上果園工寮暗夜火警 62歲行动不便男子受困不幸喪命 。（圖／民眾提供）

目前警方已封鎖現場進行採證，並通知家屬處理後續事宜，確切的起火原因及死因將由嘉義地檢署檢察官相驗釐清。消防局也藉此呼籲民眾，居住環境應保持整潔，避免堆放大量易燃物，並嚴格遵守用火與吸菸安全，以免發生不可挽回的憾事。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 1 4147 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股8大利多加持　投顧老董驚喊：沒有最高、只有更高
伊朗向美提出新方案　繞開核問題「重啟荷莫茲」結束戰爭
快訊／台南爆「母子3屍」！3人躺一起已明顯屍僵
台積電2330守不住　反指標女神進場了：紀念的一刻！
快訊／記憶體回來了！5檔刷漲停
王俐人沒穿bra「不貼胸貼」遭質疑！反問1句話⋯高EQ被讚爆
一人一棵樹！東森宣布百萬植樹計畫　串聯永續社會運動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

繳稅不代表擁有！親戚強佔台南學甲三合院　法院判應返還繼承人

快訊／台南爆「母子3屍」！3人躺一起已明顯屍僵　一旁放農藥瓶

花蓮鹽寮岸際驚見男屍！疑失聯10日釣客　家屬認「刺青」相符

包腿男「爭車道」囂張攔車！駕駛嚇到取消報案　警仍依3罪送辦

男誤信投資詐騙要匯200萬　警一句話點醒他保住積蓄

快訊／國10拖板車失控撞護欄！「折甘蔗」佔2車道　一度回堵2km

嘉義水上果園工寮火警　62歲行動不便男受困慘成焦屍

雲林噁男猥褻安全帽！21秒完事「再折返2度下手」　警方抓到人了

國道1號北向高雄五甲匝道「3車追撞」！　交流道入口一度封閉

屏東女嬰遭虐腦出血、全身22瘀傷！法官這原因判父緩刑、母無罪

川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

川普取消美伊和談「不想飛那麼久」想談？打給我就好

基隆母帶「輪椅女」求大甲媽保佑　傘娘駐足3分鐘！全場動容

高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

曝心中民進黨「黃金陣容」　柯文哲：派沈伯洋選北市是沒其他人嗎？

「快點，我要接小孩！」宜蘭女通緝犯酒駕遭逮　警幫聯繫安親班

桃園女駕駛地下道前左偏撞對向車！氣囊全爆...2車8人驚嚇輕傷

繳稅不代表擁有！親戚強佔台南學甲三合院　法院判應返還繼承人

快訊／台南爆「母子3屍」！3人躺一起已明顯屍僵　一旁放農藥瓶

花蓮鹽寮岸際驚見男屍！疑失聯10日釣客　家屬認「刺青」相符

包腿男「爭車道」囂張攔車！駕駛嚇到取消報案　警仍依3罪送辦

男誤信投資詐騙要匯200萬　警一句話點醒他保住積蓄

快訊／國10拖板車失控撞護欄！「折甘蔗」佔2車道　一度回堵2km

嘉義水上果園工寮火警　62歲行動不便男受困慘成焦屍

雲林噁男猥褻安全帽！21秒完事「再折返2度下手」　警方抓到人了

國道1號北向高雄五甲匝道「3車追撞」！　交流道入口一度封閉

屏東女嬰遭虐腦出血、全身22瘀傷！法官這原因判父緩刑、母無罪

ChatGPT、Gemini髮型咒語爆紅！蔡英文也瘋AI造型師：我還是維持現狀

台股8大利多加持　投顧老董驚喊：「沒有最高、只有更高」

指標社區跌回2字頭　「初代橋頭勇士」賣房仍賺1倍

台灣護照能放進手機！全球僅五家國開放　步驟、限制一次看

最慘勝仗！灰狼聽牌卻驚傳「雙衛」倒下　艾德華茲首輪恐無法再戰

洋基前新人王希爾本季防禦率飆6.05　遭太空人打爆後下放3A

【廣編】王道銀行推三段式房貸　分段還款減輕買房初期沉重負擔

AI已成遊戲開發日常　Google高層曝「只是很多人不敢說」

「逐顆檢查」是官場笑話還是食安神話？　農業部別拿國人健康當試驗品

姓名同音鮪魚任一字「4人同行1人免費」　大直Buffet優惠到5/31

【突發！】白宮記者晚宴傳槍響！特勤人員緊急護衛川普撤離

社會熱門新聞

高雄8歲女童餐廳遭猥褻！家長心碎還原現場

正妹警剛報到　就被「2線3星警官」盯上

男霸佔台鐵廁所洗澡！身分竟是借錢哥

內埔分局組長休假運動　倒地無呼吸心跳

大甲媽回鑾安座醉男鬧場警過肩摔

即／蘆洲凌晨大火！鐵皮工廠「全面燃燒」

快訊／上班注意！　國1「3車追撞」塞爆

女警申訴快崩潰！　2線3星警官有靠山

屏東女高中生卡式爐操作不慎　腹部18%燒燙傷

報案反被色警性侵　她想提告卻遭嗆：這個人官很大喔

高雄警官設局女下屬開房遭拒　霸凌報復竟被包庇

成功嶺天兵站哨睡翻　下一秒被旅長當場抓包

北車女向外籍客借錢不成　暴走推人還丟水壺

高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20汽機車停煞

更多熱門

相關新聞

嘉邑行善團挹注重建龍德橋　戴遺物讓爸爸看見

嘉邑行善團挹注重建龍德橋　戴遺物讓爸爸看見

嘉義縣水上鄉龍德村的交通咽喉「龍德橋」，今（23）日上午隆重舉行改建工程祈福動土典禮。這座承載地方四十載記憶的橋梁，在嘉義縣長翁章梁、水上鄉長林緗亭、社團法人嘉義市嘉邑行善團理事長鄭秀玉及多位地方民代、里長的共同見證下，正式啟動重生工程。現場氣氛除了建設動工的喜悅，更流淌著一股跨越世代的守護傳承之情。

嘉義透天厝遭惡火吞噬　一家3口殞命　

嘉義透天厝遭惡火吞噬　一家3口殞命　

屏東轎車衝分隔島 小貨車側翻冒煙釀2傷

屏東轎車衝分隔島 小貨車側翻冒煙釀2傷

高雄大樓7樓起火黑煙狂竄

高雄大樓7樓起火黑煙狂竄

快訊／饗饗微風信義店起火　警消搶救全員疏散

快訊／饗饗微風信義店起火　警消搶救全員疏散

關鍵字：

嘉義水上果園火警工寮火災菸蒂火災消防救援

讀者迴響

熱門新聞

王俐人SWAG大戰男優「老公發文了」！分居爆5年婚變

王俐人SWAG大戰AV女優

高雄8歲女童餐廳遭猥褻！家長心碎還原現場

把握好天氣！　下波「全台溼答答」

快訊／6張千萬發票沒人領！5／5最後一天　財部急尋幸運兒

王俐人遭酸欠債千萬脫衣賺錢

代言爭議！李多慧慘吞633萬官司

老房自砍135萬售出　買家控多項瑕疵求償結果曝

正妹警剛報到　就被「2線3星警官」盯上

AV女優無預警宣布「影片全部下架」

台灣第5人！李灝宇大聯盟首轟

ONE OK ROCK大巨蛋萬人齊跳　居民崩潰怒了

台灣「億萬富翁」數量創新高！暴增逾70％

王俐人背債轉戰直播求生

王俐人超巨上圍噴鼻血！進軍SWAG前再放送

更多

最夯影音

更多
川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢
林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

川普取消美伊和談「不想飛那麼久」想談？打給我就好

川普取消美伊和談「不想飛那麼久」想談？打給我就好

基隆母帶「輪椅女」求大甲媽保佑　傘娘駐足3分鐘！全場動容

基隆母帶「輪椅女」求大甲媽保佑　傘娘駐足3分鐘！全場動容

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面