嘉義水上果園工寮火警　62歲行動不便男受困慘成焦屍

▲嘉義水上果園工寮暗夜火警，62歲行动不便男子受困不幸喪命 。（圖／民眾提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣水上鄉昨（26）日下午發生一起工寮火警，62歲蕭姓男子被發現受困於一處果園內的廢棄工寮，已無生命跡象。初步調查懷疑，起火原因可能與蚊香使用不慎引燃衣物有關，詳細死因與火災發生經過仍待檢警進一步釐清。

嘉義縣消防局昨天接獲報案，指稱水上鄉一處偏僻果園的廢棄工寮發生火警。消防人員趕抵現場時，火勢已趨於熄滅，但工寮內部損毀嚴重，呈現一片焦黑，且結構已嚴重傾斜塌陷。消防員在清理火場時，於廢墟中發現蕭姓男子倒臥其中，其身體大面積燒灼，已明顯死亡。

據了解，蕭姓男子平時獨自居住於該廢棄工寮內。現場初步鑑識研判，起火點疑位於蕭男床鋪附近，不排除是他在室內抽菸時，蚊香使用不慎掉落並引燃身旁的廢棄衣物或易燃雜物造成火災。

鄰里透露，蕭男因身體狀況欠佳，平日行動較為不便，且有長期飲酒的習慣。警方與消防鑑識人員指出，蕭男的行動力受限是否導致火災發生時無法及時逃生，或是因飲酒後反應遲鈍而錯失黃金救援時間，將是後續調查的重點方向。

目前警方已封鎖現場進行採證，並通知家屬處理後續事宜，確切的起火原因及死因將由嘉義地檢署檢察官相驗釐清。消防局也藉此呼籲民眾，居住環境應保持整潔，避免堆放大量易燃物，並嚴格遵守用火與吸菸安全，以免發生不可挽回的憾事。