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雲林噁男猥褻安全帽！21秒完事「再折返2度下手」　警方抓到人了

▲▼安全帽、機車。（圖／記者陳俊宏攝）

▲雲林出現怪男猥褻安全帽、球鞋等物。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本案無關）

記者游瓊華、戴若涵／雲林報導

雲林縣虎尾鎮日前發生一名男子私闖民宅偷鞋、對安全帽打手槍事件！警方獲報後，在案發地點抓到該名男子，並依竊盜、毀損、公然猥褻、侵入住宅等罪嫌將他函送。而該男子犯案畫面一度被上傳網路，只見他對女用安全帽上下其手，21秒完事後，短短一分鐘又再度折返，對同頂安全帽下手，行徑相當離譜，但目前影片已被下架。

有網友26日在Threads上發文指出，雲林虎尾新吉里有怪人出沒，除了會猥褻安全帽之外，還是個累犯，「擦不掉才發現是髒東西」。透過網友上傳的監視器影像可發現，該名男子挑選女用安全帽來打手槍，21秒完事後便騎腳踏車離去，但他離開後疑似意猶未盡，僅間隔一分鐘時間，就又折返回犯案地點，對著同一頂安全帽再度下手，但目前這段犯案畫面已不可見。

▲▼雲林虎尾出現怪男猥褻安全帽，虎尾分局說明案情。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎尾分局說明案情，目前已將男子函送雲林地檢署偵辦。（圖／記者游瓊華翻攝）

針對此案，虎尾分局指出，有關本轄虎尾鎮新吉里一帶，於25日至26日期間，接連發生不詳男子涉嫌私闖民宅、竊取住戶鞋子，甚至對停放於路旁之機車安全帽做出不雅脫序行為，嚴重干擾社區安寧。警方獲報後立即展開偵查，並於7小時內在案發地附近成功攔截該名嫌犯。

全案警方依竊盜、毀損、公然猥褻及侵入住宅等罪嫌，函送雲林地方檢察署偵辦。警方呼籲，民眾若發現住家周邊有可疑人士徘徊，請務必第一時間報案，並建議加強門窗防護或裝設監視設備。

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