游盈隆喊「沒時間浪費」　曝2大任務：全力辦好2026、2028大選

▲新任中選會主委游盈隆。（圖／記者劉耿豪攝）

記者詹詠淇／台北報導

行政院長卓榮泰日前任命立法院通過的4位中選會委員，包含新任主委游盈隆以及委員李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬，中選會今（27日）舉行主委交接典禮及上任記者會，由行政院秘書長張惇涵代表當監交人。游盈隆表示，在自己任期中，至少有兩大任務要完成，第一個是今年2026九合一地方選舉，另一個是後年2028總統及立委大選，「我們已經沒有什麼時間可以浪費」，相信中選會全體同仁此刻已經有這樣覺悟。

游盈隆表示，「今天對我個人來或中選會都是特別一天」，社會期待中選會恢復正常運作，他非常感謝賴總統、卓院長跟立法院112位委員的支持肯定和付託，今天才能站在這裡來擔任中選會主委，承擔中選會重責大任，「我絕不會辜負政府國會和人民的期待，未來必將全力以赴，秉持專業大公無私，努力打造一個絕對超然公正客觀中立以及專業的中選會，以此來報效國家」。

游盈隆稱讚，感謝吳容輝這段時間的辛勞與卓越領導，讓中選會各項工作能順暢運作，「他扮演非常稱職的救援投手角色，謝謝你」；而在自己未來3年半又5天任期中，至少有兩大任務要完成。

游盈隆指出，第一個是今年2026九合一地方選舉，另一個是後年2028總統及立委大選，希望帶領中選會及22個地方選委會全力辦好兩項重要選舉，圓滿達成任務，尤其今年九合一選舉投票日距離今天只有216天，正好7個月，「我們已經沒有什麼時間可以浪費」，相信中選會全體同仁此刻已經有這樣覺悟。