　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游盈隆喊「沒時間浪費」　曝2大任務：全力辦好2026、2028大選

▲▼ 新任主委游盈隆舉行中選會新任委員交接典禮會後記者會。（圖／記者劉耿豪攝）

▲新任中選會主委游盈隆。（圖／記者劉耿豪攝）

記者詹詠淇／台北報導

行政院長卓榮泰日前任命立法院通過的4位中選會委員，包含新任主委游盈隆以及委員李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬，中選會今（27日）舉行主委交接典禮及上任記者會，由行政院秘書長張惇涵代表當監交人。游盈隆表示，在自己任期中，至少有兩大任務要完成，第一個是今年2026九合一地方選舉，另一個是後年2028總統及立委大選，「我們已經沒有什麼時間可以浪費」，相信中選會全體同仁此刻已經有這樣覺悟。

游盈隆表示，「今天對我個人來或中選會都是特別一天」，社會期待中選會恢復正常運作，他非常感謝賴總統、卓院長跟立法院112位委員的支持肯定和付託，今天才能站在這裡來擔任中選會主委，承擔中選會重責大任，「我絕不會辜負政府國會和人民的期待，未來必將全力以赴，秉持專業大公無私，努力打造一個絕對超然公正客觀中立以及專業的中選會，以此來報效國家」。

游盈隆稱讚，感謝吳容輝這段時間的辛勞與卓越領導，讓中選會各項工作能順暢運作，「他扮演非常稱職的救援投手角色，謝謝你」；而在自己未來3年半又5天任期中，至少有兩大任務要完成。

游盈隆指出，第一個是今年2026九合一地方選舉，另一個是後年2028總統及立委大選，希望帶領中選會及22個地方選委會全力辦好兩項重要選舉，圓滿達成任務，尤其今年九合一選舉投票日距離今天只有216天，正好7個月，「我們已經沒有什麼時間可以浪費」，相信中選會全體同仁此刻已經有這樣覺悟。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 1 4147 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股8大利多加持　投顧老董驚喊：沒有最高、只有更高
伊朗向美提出新方案　繞開核問題「重啟荷莫茲」結束戰爭
快訊／台南爆「母子3屍」！3人躺一起已明顯屍僵
台積電2330守不住　反指標女神進場了：紀念的一刻！
快訊／記憶體回來了！5檔刷漲停
王俐人沒穿bra「不貼胸貼」遭質疑！反問1句話⋯高EQ被讚爆
一人一棵樹！東森宣布百萬植樹計畫　串聯永續社會運動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

會放行鞭刑公投案？　游盈隆：法無規定中選會必須照單全收

蔡英文也玩命定髮型！直呼「AI不懂我」　吸引破百萬瀏覽

與黃國昌推心置腹柯文哲呢？　鄭麗文：不需跟每個民眾黨人

批呂禮詩淪中共統戰工具　顧立雄：痛心且深感不齒

與內政部不同調　游盈隆：用國籍法處理中配參政牽強有爭議

游盈隆喊「沒時間浪費」　曝2大任務：全力辦好2026、2028大選

川普見習近平將談「支持兩岸和平統一」？　鄭麗文：幕僚會攔住

柯文哲下一案？李正皓爆忠孝橋引道拆除弊案　恐圖利上億

國軍導入機器狗執行城鎮作戰等任務　中科院：努力開發各型功能

游盈隆正式接掌中選會　張惇涵笑：以後很難看到他評論時事

川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

川普取消美伊和談「不想飛那麼久」想談？打給我就好

基隆母帶「輪椅女」求大甲媽保佑　傘娘駐足3分鐘！全場動容

高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

曝心中民進黨「黃金陣容」　柯文哲：派沈伯洋選北市是沒其他人嗎？

「快點，我要接小孩！」宜蘭女通緝犯酒駕遭逮　警幫聯繫安親班

桃園女駕駛地下道前左偏撞對向車！氣囊全爆...2車8人驚嚇輕傷

會放行鞭刑公投案？　游盈隆：法無規定中選會必須照單全收

蔡英文也玩命定髮型！直呼「AI不懂我」　吸引破百萬瀏覽

與黃國昌推心置腹柯文哲呢？　鄭麗文：不需跟每個民眾黨人

批呂禮詩淪中共統戰工具　顧立雄：痛心且深感不齒

與內政部不同調　游盈隆：用國籍法處理中配參政牽強有爭議

游盈隆喊「沒時間浪費」　曝2大任務：全力辦好2026、2028大選

川普見習近平將談「支持兩岸和平統一」？　鄭麗文：幕僚會攔住

柯文哲下一案？李正皓爆忠孝橋引道拆除弊案　恐圖利上億

國軍導入機器狗執行城鎮作戰等任務　中科院：努力開發各型功能

游盈隆正式接掌中選會　張惇涵笑：以後很難看到他評論時事

ChatGPT、Gemini髮型咒語爆紅！蔡英文也瘋AI造型師：我還是維持現狀

台股8大利多加持　投顧老董驚喊：「沒有最高、只有更高」

指標社區跌回2字頭　「初代橋頭勇士」賣房仍賺1倍

台灣護照能放進手機！全球僅五家國開放　步驟、限制一次看

最慘勝仗！灰狼聽牌卻驚傳「雙衛」倒下　艾德華茲首輪恐無法再戰

洋基前新人王希爾本季防禦率飆6.05　遭太空人打爆後下放3A

【廣編】王道銀行推三段式房貸　分段還款減輕買房初期沉重負擔

AI已成遊戲開發日常　Google高層曝「只是很多人不敢說」

「逐顆檢查」是官場笑話還是食安神話？　農業部別拿國人健康當試驗品

姓名同音鮪魚任一字「4人同行1人免費」　大直Buffet優惠到5/31

【遊樂設施意外】彈射式「人體彈弓」鋼索突鬆脫！乘客座艙墜

政治熱門新聞

沈伯洋戰台北有機會？Cheap翻數據揭台北人喜好

沈伯洋換新髮型　鄭家純讚「福氣臉」長輩愛

最後一批28輛M1A2T戰車今抵台　108輛全數交付

賴清德親自布局民進黨「桃園隊」

駐美官員涉偷公物＋關說簽證　代表處回應了

呂禮詩嗨喊「解放軍準備好了」　退輔會痛斥：背叛國家！支持修法

侯友宜曝新北市長任內最後心願是交好棒　李四川：最認真態度接下

呂禮詩登共艦還吹捧解放軍　顧立雄：請立法院儘速通過修法

爆徐國勇突襲助選沈伯洋　秦慧珠傻眼

分析／沈伯洋換人設戰蔣萬安？　恐重演姚文智慘案

黃世杰桃園競選團隊成立　請出前主席許信良任榮譽主委

柯文哲下一案？李正皓爆忠孝橋引道拆除弊案　恐圖利上億

川普見習近平支持兩岸和統？　鄭麗文這樣說

曝心中民進黨「黃金陣容」　柯文哲：派沈伯洋選北市是沒其他人嗎？

更多熱門

相關新聞

游盈隆正式接掌中選會　張惇涵笑：以後很難看到他評論時事

游盈隆正式接掌中選會　張惇涵笑：以後很難看到他評論時事

行政院長卓榮泰日前任命立法院通過的4位中選會委員，包含新任主委游盈隆以及委員李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬，中選會今（27日）舉行主委交接典禮及上任記者會，由行政院秘書長張惇涵代表當監交人。張惇涵表示，今天帶著三個感謝與三個期待代表政院參加監交儀式。他也說，游盈隆接下中選會主委印信後，以後很難看到他在臉書上頻繁評論時事，因此引用他臉書慣用結語來做結語，天佑台灣，天佑台灣人民，相信游主委一定不會辜負眾人期望。

李貞秀告中選會公告遞補無效　吳容輝：凡事總有因果

李貞秀告中選會公告遞補無效　吳容輝：凡事總有因果

李貞秀的「假處分」政治鬧劇　當公職權力淪為與政黨交易的籌碼

李貞秀的「假處分」政治鬧劇　當公職權力淪為與政黨交易的籌碼

不只提假處分！還讓立院、中選會成被告　李貞秀嗆「我們法庭見」

不只提假處分！還讓立院、中選會成被告　李貞秀嗆「我們法庭見」

行政院今任命4位中選會委員　補提3人「3共通點」盼立院審議通過

行政院今任命4位中選會委員　補提3人「3共通點」盼立院審議通過

關鍵字：

中選會游盈隆九合一地方大選

讀者迴響

熱門新聞

王俐人SWAG大戰男優「老公發文了」！分居爆5年婚變

王俐人SWAG大戰AV女優

高雄8歲女童餐廳遭猥褻！家長心碎還原現場

把握好天氣！　下波「全台溼答答」

快訊／6張千萬發票沒人領！5／5最後一天　財部急尋幸運兒

王俐人遭酸欠債千萬脫衣賺錢

代言爭議！李多慧慘吞633萬官司

老房自砍135萬售出　買家控多項瑕疵求償結果曝

正妹警剛報到　就被「2線3星警官」盯上

AV女優無預警宣布「影片全部下架」

台灣第5人！李灝宇大聯盟首轟

ONE OK ROCK大巨蛋萬人齊跳　居民崩潰怒了

台灣「億萬富翁」數量創新高！暴增逾70％

王俐人背債轉戰直播求生

王俐人超巨上圍噴鼻血！進軍SWAG前再放送

更多

最夯影音

更多
川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢
林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

川普取消美伊和談「不想飛那麼久」想談？打給我就好

川普取消美伊和談「不想飛那麼久」想談？打給我就好

基隆母帶「輪椅女」求大甲媽保佑　傘娘駐足3分鐘！全場動容

基隆母帶「輪椅女」求大甲媽保佑　傘娘駐足3分鐘！全場動容

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面