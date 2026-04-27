陸網拍賣8年「假NIKE」狠賺578萬元　進貨價與正版差8倍

▲該名老闆販賣的假NIKE商品。（圖／翻攝自微博，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

中國浙江一名網拍老闆長期販售假冒名牌商品，8年間以低價進貨、高價轉售牟利，累計銷售金額達126萬元（人民幣，下同，約台幣578萬元），甚至進貨價僅是正版價格的八分之一。該名老闆不僅要面臨刑事責罰，還需承擔高額賠償責任。

據《看看新聞》報導，涉案的何姓男子自2017年起，從江蘇常熟服裝市場低價進貨假冒耐吉（NIKE）、李寧商品，進貨價格僅為正品的1/8至1/7，轉手販售後價差高達七、八倍。他透過淘寶、微店等平台銷售，並雇用2名員工負責客服與出貨，形成穩定的販售模式，期間明知商品為假貨仍持續經營。

案件偵辦後，上海虹口區檢察院依「銷售假冒註冊商標商品罪」對其提起公訴，認定情節重大，建議判處有期徒刑3年並科以22萬元罰金。同時，品牌方也提出民事求償，檢方支持其懲罰性賠償主張，目前何男已先行退賠40萬元（約台幣183萬元），並與品牌方另行達成約20多萬元的賠償協議。

報導指出，該案長達8年未被發現，也引發對電商平台審核機制的質疑。有人認為，平台在商家資質把關與商品抽檢上仍有漏洞，加上品牌方維權時程較長，讓假貨得以長期流通。輿論呼籲，應加強平台監管與執法力道，提高違法成本，遏止類似情況再度發生。