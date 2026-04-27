屏東女嬰遭虐腦出血、全身22瘀傷！法官這原因判父緩刑、母無罪

▲屏東狠父涉嫌虐嬰，法官考量其坦承犯行、未造成女嬰難以回復之重大損害等原因，判其緩刑。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東一名父親涉嫌對甫滿周歲的女兒施暴，造成女嬰硬腦膜下腔出血、臉部、軀幹及四肢等22處外傷瘀青、雙側眼底出血等傷害，幸經送醫治療後救回一命，經院方依程序通報兒虐後，屏東地檢署依法將女嬰雙親起訴。屏東地院法官審理後，判決父親有期徒刑1年，緩刑3年；母親則獲無罪。

判決書指出，該名父親於108年9月至同年10月7日間在屏東住處內以不詳方式傷害女嬰，致女嬰受有硬腦膜下腔出血、臉部、軀幹及四肢等22處外傷瘀青、雙側眼底出血等傷害，直到10月7日晚間7時許，女嬰出現抽搐、眼睛上吊等情形，父母發覺情況不對，才將她送往屏東基督教醫院急診，後轉往高雄長庚治療，醫師診斷女嬰硬腦膜下腔出血，且身體有上開多處外傷，研判疑似為兒虐，遂依程序進行通報，全案因此曝光，父母雙雙遭檢方起訴。

屏東地院法官審酌，父親本應悉心照護女嬰長大，善盡養育之責，但竟對年僅1歲的女嬰施暴，致其受有上開傷勢，所為本不宜輕罰，惟考量父親犯後坦承犯行，且女嬰現今認知發展、聽語理解、口語表達能力皆落在中等範圍，情緒行為表現穩定，整體評估已無發展遲緩等情，幸未生難以回復之重大損害；且目前父親與母親已經離婚，女嬰現安置於母親娘家，父親僅會與女嬰視訊，不會見面，兼衡父親無刑事前科等一切情狀，處有期徒刑1年，緩刑3年，期間付保護管束，並應於緩刑期間內接受4場法治教育，禁止再對女嬰實施家庭暴力行為。

而同遭起訴的母親，則辯稱「女嬰是我生的，我不會這樣對她，她的傷不是我造成的，如何造成我完全不知情。」法官考量，檢方提出的事證僅能證明女嬰受傷之結果，尚無足證明母親有單獨傷害女嬰犯行，且觀諸女嬰過去就診紀錄，可發現母親在女嬰身體出現異常時，會適時觀察並帶她前往診所就醫檢查，甚至自費做基因檢測釐清女嬰傷勢成因等，難認母親有傷害女嬰之犯罪動機，因此判母親無罪。全案可上訴。