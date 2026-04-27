國軍導入機器狗執行城鎮作戰等任務　中科院：努力開發各型功能

▲國防部長顧立雄27日到立法院外交國防委員會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

副總統蕭美琴年初到民間企業參訪，見到台灣與國際合作引進的「機器狗」成果後，表示期待軍民加速合作，讓無人載具發揮更大作用。國防部今（27日）表示，國軍已規劃導入機器狗等，用於縱深、城鎮作戰中執行偵察、殲敵及物資運補任務。另外，中科院也說，熱顯像相關元件已經運用在機器狗上，另外也努力開發機器狗各型不同功能，包括巡檢，比較危險的場域就是由機器狗來執行相關工作。

顧立雄27日到立法院外交國防委員會報告「國防部創新小組將新興科技應用於不對稱作戰之效能分析與未來發展」並備詢。根據報告內容，國防部表示，國軍已規劃導入機動性高、多功能及模組化的四足機器人（指機器狗）、無人運輸及戰術載具，用於縱深、城鎮作戰中執行偵察、殲敵及物資運補任務。

對於民進黨立委陳俊宇詢問，國軍研製的機器狗開發進度？什麼時候可以提供給有需求的單位部署使用？熱像夜視器結合在機器狗的進度如何？中科院長李世強回應，機器狗非中科院獨立開發，主要是由國外引進現成技術，但合約上中科院是協助在台灣建立供應鏈，尤其是原本的東西能夠「排紅」。

李世強說，機器狗的相關經費來源，是從國科院提供給國家實驗研究院成立的國家機器人研究中心的經費來支應，中科院只是配合國科院、國家實驗研究院及民間企業共同執行機器狗開發任務。顧立雄補充，開發任務是由民間向國科院申請，民間有一定能量存在，中科院也在協助。

對於熱像夜視器運用在機器狗的進度，李世強表示，熱顯像相關元件已經運用在機器狗上，另外也努力開發機器狗各型不同功能，包括巡檢，這包含國軍巡檢、重要基礎設施巡檢、特殊行業巡檢，例如氣體偵測、噪音偵測，比較危險的場域就是由機器狗來執行相關工作。

▼機器狗。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴 Bi-khim Hsiao）