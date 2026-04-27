游盈隆正式接掌中選會　張惇涵笑：以後很難看到他評論時事

▲中選會新任委員交接典禮。（圖／記者劉耿豪攝）

記者詹詠淇／台北報導

行政院長卓榮泰日前任命立法院通過的4位中選會委員，包含新任主委游盈隆以及委員李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬，中選會今（27日）舉行主委交接典禮及上任記者會，由行政院秘書長張惇涵代表當監交人。張惇涵表示，今天帶著三個感謝與三個期待代表政院參加監交儀式。他也說，游盈隆接下中選會主委印信後，以後很難看到他在臉書上頻繁評論時事，因此引用他臉書慣用結語來做結語，天佑台灣，天佑台灣人民，相信游主委一定不會辜負眾人期望。

張惇涵表示，今天帶著三個感謝代表行政院來參加今天的監交儀式，第一個是感謝游盈隆以及李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬3位委員願意接受政院提名，並經過立法院同意，來承擔中選會重責大任。

張惇涵指出，第二個感謝是感謝吳容輝、黃秀端、陳月端、游清鑫4位委員持續堅守崗位；第三個感謝是感謝全體中選會工作夥伴在這174天當中戮力同心，依然穩健推動各項選務工作。

張惇涵笑說，相信大家都很熟悉新任主委游盈隆，過去在智庫工作也是他的老長官，學術領域與豐富政治經驗無須多做介紹，「我是擔心我介紹下去可能30分鐘都不夠」，3位新委員也是一時之選，相信在游盈隆帶領下，中選會能持續在各項選務工作做出積極貢獻。

張惇涵表示，對各項選務工作他也有3個期待。第一，希望中選會持續實踐獨立的中選會，長期以來中選會始終秉持公平公正公開原則，讓台灣人民意志自由呈現，期許新組成中選會持續在繁複選務工作中，堅守行政中立，守護台灣民主核心價值。

第二，張惇涵指出，持續落實順暢選務工作，尤其今天距離年底九合一大選只有短短的216天，期許中選會能夠周延規劃，與各地方選委會密切溝通合作，讓年底九合一大選能順利圓滿進行。

第三，張惇涵說，希望中選會能夠持續提升公民民主體驗。這幾年來，中選會在選務革新上做出非常多努力，導入設計力，推出煥然一新選舉公報，投開票所指引系統也清晰安全，做出許多選務革新，期盼未來中選會能持續提升選務品質，進一步提升公民民主體驗。

張惇涵表示，依照中選會組織法規定，中選會委員9至11人，今天後委員仍只有8位，上週政院已提名新的3位委員，包括副主委沈淑妃，與委員蔡維哲及黃謀信，具備法政專長、實務經驗且無黨派三共同點，期待政院提出後立院能理性審議，讓中選會運作更為穩定更加周全。

張惇涵也說，游盈隆接下中選會主委印信後，以後很難看到他在臉書上頻繁評論時事，最後也引用他臉書上慣用結語來做結語，天佑台灣，天佑台灣人民，相信游主委一定不會辜負眾人期望。

代理主委吳容輝則笑說，有句話說，人生最經不起的就是等待，總算今天等到交接了，「我以為只代理2、3個月，沒想到快6個月」，人生規劃永遠趕不上變化，代理期間感謝中選會所有同仁，相信未來在游主委領導之下會從從容容游刃有餘，因為他姓游。