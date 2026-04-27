廣東4月電價飆升　西電東送僅提供需求1％電力難「救價」

▲電力工人在廣東中山作業。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸南方電力價格4月出現明顯上漲，其中，廣東電價短期內大幅飆升，持續波動，多次接近每兆瓦時1000元（人民幣，下同）水準。對此，相關專家紛紛分析指出，一方面受美伊衝突致燃料成本上升，另一方面則為用電需求攀升及供給偏緊等因素影響，即便透過「西電東送」跨區調度，輸入電力規模仍不足以壓低整體電價。

《每日經濟新聞》報導，廣州電力交易中心公佈的最新數據顯示，4月1日至23日，南方區域現貨日前均價達468元/兆瓦時，較3月上漲38%，其中廣東、廣西、雲南、貴州、海南分別為533元/兆瓦時、382元/兆瓦時、399元/兆瓦時、356元/兆瓦時、493元/兆瓦時（1元/兆瓦時=0.001元/度）。

▲廣東工業區附近的露天變電器。（圖／CFP）

值得注意的是，廣東電價波動最為明顯，自3月下旬以來，發電側即時均價由247元/兆瓦時上升至978元/兆瓦時，日前均價亦由217元升至678元，較去年同期明顯翻倍。2025年同期相關數據約落在300元左右。

對此，華北電力大學經濟與管理學院副教授許傳博表示，近期電價上漲的主要原因之一，是中東地緣政治局勢升溫影響能源供應。由於霍爾木茲海峽航運受阻及液化天然氣供應受影響，進口燃料成本上升，推高發電成本，進而反映在電力現貨價格上。

大陸國家能源局數據也顯示，4月以來南方氣溫偏高、入夏提前，帶動用電需求增加，廣東最大負荷較去（2025）年提前15天突破1.3億千瓦。同時，西南地區來水偏少導致水電出力不足，加上部分火電機組檢修，使供需趨緊。

自然資源保護協會能源轉型項目高級主管黃輝透露，供給能力下降亦是電價上行的重要因素。雖然跨區調度機制已建立，但輸電規模有限。

有電力專家強調，4月中旬跨省輸入廣東的電力最高約110萬千瓦，僅佔當地用電需求不到1%，對整體電價影響有限，此外，各省優先保障本地用電，加上輸電通道容量限制，以及外來電力成本不低，均使「西電東送」難以有效壓低電價。