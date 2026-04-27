　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

廣東4月電價飆升　西電東送僅提供需求1％電力難「救價」

▲電力工人在廣東中山作業。（圖／CFP）

▲電力工人在廣東中山作業。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸南方電力價格4月出現明顯上漲，其中，廣東電價短期內大幅飆升，持續波動，多次接近每兆瓦時1000元（人民幣，下同）水準。對此，相關專家紛紛分析指出，一方面受美伊衝突致燃料成本上升，另一方面則為用電需求攀升及供給偏緊等因素影響，即便透過「西電東送」跨區調度，輸入電力規模仍不足以壓低整體電價。

《每日經濟新聞》報導，廣州電力交易中心公佈的最新數據顯示，4月1日至23日，南方區域現貨日前均價達468元/兆瓦時，較3月上漲38%，其中廣東、廣西、雲南、貴州、海南分別為533元/兆瓦時、382元/兆瓦時、399元/兆瓦時、356元/兆瓦時、493元/兆瓦時（1元/兆瓦時=0.001元/度）。

▲廣東工業區附近的露天變電器。（圖／CFP）

▲廣東工業區附近的露天變電器。（圖／CFP）

值得注意的是，廣東電價波動最為明顯，自3月下旬以來，發電側即時均價由247元/兆瓦時上升至978元/兆瓦時，日前均價亦由217元升至678元，較去年同期明顯翻倍。2025年同期相關數據約落在300元左右。

對此，華北電力大學經濟與管理學院副教授許傳博表示，近期電價上漲的主要原因之一，是中東地緣政治局勢升溫影響能源供應。由於霍爾木茲海峽航運受阻及液化天然氣供應受影響，進口燃料成本上升，推高發電成本，進而反映在電力現貨價格上。

大陸國家能源局數據也顯示，4月以來南方氣溫偏高、入夏提前，帶動用電需求增加，廣東最大負荷較去（2025）年提前15天突破1.3億千瓦。同時，西南地區來水偏少導致水電出力不足，加上部分火電機組檢修，使供需趨緊。

自然資源保護協會能源轉型項目高級主管黃輝透露，供給能力下降亦是電價上行的重要因素。雖然跨區調度機制已建立，但輸電規模有限。

有電力專家強調，4月中旬跨省輸入廣東的電力最高約110萬千瓦，僅佔當地用電需求不到1%，對整體電價影響有限，此外，各省優先保障本地用電，加上輸電通道容量限制，以及外來電力成本不低，均使「西電東送」難以有效壓低電價。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 1 4147 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗向美提出新方案　繞開核問題「重啟荷莫茲」結束戰爭
快訊／台南爆「母子3屍」！3人躺一起已明顯屍僵
台積電2330守不住　反指標女神進場了：紀念的一刻！
與內政部不同調　游盈隆：用國籍法處理中配參政牽強有爭議
快訊／記憶體回來了！5檔刷漲停
王俐人沒穿bra「不貼胸貼」遭質疑！反問1句話⋯高EQ被讚爆
一人一棵樹！東森宣布百萬植樹計畫　串聯永續社會運動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華裔美女名記槍擊案坐川普身邊　曝川普事後致電：還要再辦一次晚宴

廣東4月電價飆升　西電東送僅提供需求1％電力難「救價」

車邊撿到1350元！男子以為賺到　打開車門崩潰：17萬現金被偷光

陸官媒一次曝光解放軍「無人軍團」　1人可控96架無人蜂群

退役艦長登共艦喊「祖國強大」　陸委會：研究是否違法

金店老闆全看走眼！「錸」粉摻黃金純度達99.9%　光譜儀難測

泡泡瑪特推出Labubu冰箱　已有3千多人預約

防李貞秀爭議　陸委會核釋：交完除籍證明才算設籍台灣

最新/台團翻車12人留下善後其餘旅客續行　甘肅台辦副主任火速赴現場

「媽！我出不去了」　山東男失火隧道救人：為了女兒要活著

川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

川普取消美伊和談「不想飛那麼久」想談？打給我就好

基隆母帶「輪椅女」求大甲媽保佑　傘娘駐足3分鐘！全場動容

高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

曝心中民進黨「黃金陣容」　柯文哲：派沈伯洋選北市是沒其他人嗎？

「快點，我要接小孩！」宜蘭女通緝犯酒駕遭逮　警幫聯繫安親班

桃園女駕駛地下道前左偏撞對向車！氣囊全爆...2車8人驚嚇輕傷

華裔美女名記槍擊案坐川普身邊　曝川普事後致電：還要再辦一次晚宴

廣東4月電價飆升　西電東送僅提供需求1％電力難「救價」

車邊撿到1350元！男子以為賺到　打開車門崩潰：17萬現金被偷光

陸官媒一次曝光解放軍「無人軍團」　1人可控96架無人蜂群

退役艦長登共艦喊「祖國強大」　陸委會：研究是否違法

金店老闆全看走眼！「錸」粉摻黃金純度達99.9%　光譜儀難測

泡泡瑪特推出Labubu冰箱　已有3千多人預約

防李貞秀爭議　陸委會核釋：交完除籍證明才算設籍台灣

最新/台團翻車12人留下善後其餘旅客續行　甘肅台辦副主任火速赴現場

「媽！我出不去了」　山東男失火隧道救人：為了女兒要活著

ChatGPT、Gemini髮型咒語爆紅！蔡英文也瘋AI造型師：我還是維持現狀

台股8大利多加持　投顧老董驚喊：「沒有最高、只有更高」

指標社區跌回2字頭　「初代橋頭勇士」賣房仍賺1倍

台灣護照能放進手機！全球僅五家國開放　步驟、限制一次看

最慘勝仗！灰狼聽牌卻驚傳「雙衛」倒下　艾德華茲首輪恐無法再戰

洋基前新人王希爾本季防禦率飆6.05　遭太空人打爆後下放3A

【廣編】王道銀行推三段式房貸　分段還款減輕買房初期沉重負擔

AI已成遊戲開發日常　Google高層曝「只是很多人不敢說」

「逐顆檢查」是官場笑話還是食安神話？　農業部別拿國人健康當試驗品

姓名同音鮪魚任一字「4人同行1人免費」　大直Buffet優惠到5/31

卓文萱驚喜現身曹格演唱會!　合唱〈梁山伯與茱麗葉〉引回憶殺

大陸熱門新聞

車邊撿到1350元！男子打開車門崩潰：17萬被偷光

美日不爽？陸052D驅逐艦赴「西太實戰演訓」

陸客自由行　羅文嘉：去年2月就發函對岸

中國羽協主席傳落馬！麟洋金牌戰曾露臉

每天穿襪子睡覺！　26歲陸女「腳趾甲變千層糕」

機器人表演突熊抱學生妹Coser不放 工作人員急上前拉開

陸官媒一次曝光解放軍「無人軍團」

退役艦長登共艦　陸委會：研究是否違法

金店老闆也看走眼！ 「錸」粉摻黃金純度達99.9%

陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」 比對後真有金礦

陸男子當騎手拼命接單還百萬債務 「要錢不要命」平台強制下線240次

賣鋼管送「特殊服務」！網驚呼：太會玩

最新/台團翻車12人留下善後其餘旅客續行　甘肅台辦副主任火速赴現場

被閨蜜激勵瘦下來像楊冪！她狂甩21公斤成女神

更多熱門

相關新聞

大灣區「華龍一號」核電機組運行發電 廣東穩坐中國核電第一大省

大灣區「華龍一號」核電機組運行發電 廣東穩坐中國核電第一大省

大陸粵港澳大灣區首座採用「華龍一號」技術的核電機組20日正式投產發電，已具備商業運行條件，預計將供應百萬人用電需求。同時，隨著「華龍一號」投產及其餘在建核電機組在廣東陸續佈建，廣東在核電裝機容量與產業規模已成為大陸全國第一。

台電台南辦大用戶座談推用電自主管理助企業省電

台電台南辦大用戶座談推用電自主管理助企業省電

忍不住賣了3成台積電！財經作家笑：我俗辣

忍不住賣了3成台積電！財經作家笑：我俗辣

陸快遞業集體喊漲 告顧客通知書：油價走高供應鏈成本增加

陸快遞業集體喊漲 告顧客通知書：油價走高供應鏈成本增加

2千萬網紅探店爆紅　老闆太累喊不開心

2千萬網紅探店爆紅　老闆太累喊不開心

關鍵字：

電價廣東南方電力燃料成本用電需求

讀者迴響

熱門新聞

王俐人SWAG大戰男優「老公發文了」！分居爆5年婚變

王俐人SWAG大戰AV女優

高雄8歲女童餐廳遭猥褻！家長心碎還原現場

把握好天氣！　下波「全台溼答答」

快訊／6張千萬發票沒人領！5／5最後一天　財部急尋幸運兒

王俐人遭酸欠債千萬脫衣賺錢

代言爭議！李多慧慘吞633萬官司

老房自砍135萬售出　買家控多項瑕疵求償結果曝

正妹警剛報到　就被「2線3星警官」盯上

AV女優無預警宣布「影片全部下架」

台灣第5人！李灝宇大聯盟首轟

ONE OK ROCK大巨蛋萬人齊跳　居民崩潰怒了

台灣「億萬富翁」數量創新高！暴增逾70％

王俐人背債轉戰直播求生

王俐人超巨上圍噴鼻血！進軍SWAG前再放送

更多

最夯影音

更多
川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢
林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

川普取消美伊和談「不想飛那麼久」想談？打給我就好

川普取消美伊和談「不想飛那麼久」想談？打給我就好

基隆母帶「輪椅女」求大甲媽保佑　傘娘駐足3分鐘！全場動容

基隆母帶「輪椅女」求大甲媽保佑　傘娘駐足3分鐘！全場動容

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面