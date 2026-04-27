吃冰箱剩菜！35歲孕婦「3個月後逝世」　食農專家警告：小心1細菌

▲食農專家韋恩提醒，「李斯特菌」可以在冷藏狀態繼續繁殖，因此也被稱為「冰箱殺手」。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

大陸河南一名35歲孕婦，疑因吃下冰箱內的剩菜，不幸感染「李斯特菌」，住院治療3個月仍離開人世。對此，食農專家韋恩示警，許多家庭習慣將食物放冰箱幾天後再吃，但「李斯特菌」能突破低溫限制，在冷藏食物中持續滋生，特別是對孕婦與高齡族群來說，如不慎感染，可能帶來嚴重健康風險，後果不容小覷。

韋恩於臉書粉專發文表示，「李斯特菌」的危險在於其違反「低溫等於安全」的直覺，大多數細菌在冰箱溫度下會停止生長，但「李斯特菌」可以在冷藏狀態繼續繁殖，冰箱對它幾乎沒有抑制效果，因此有著「冰箱殺手」的稱號。

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韋恩提到，「李斯特菌」的藏身地點不只是生肉和海鮮，包括已開封的醬料、沒有密封的熟食、切開後放進冰箱的水果，都是它的溫床。

韋恩指出，對健康的成人而言，感染「李斯特菌」通常只會引起輕微腹瀉和發燒，若是孕婦、高齡者，「李斯特菌」能穿越胎盤直接感染胎兒，進而導致流產、死產、早產等，新生兒死亡率接近30%，且潛伏期最長達2個月，加上初期症狀像普通感冒，很容易被當成別的病處理，等到確診時，往往已經錯過最佳治療時機。

至於該如何預防「李斯特菌」？韋恩建議，孕婦和高齡者食用冰箱裡的食物前，務必徹底加熱，不能只是微溫；熟食冷藏不超過3天，切開的水果應於24小時內吃完；生肉和海鮮要密封保存，不能讓它們接觸其他食材；冰箱每個月至少要清潔消毒1次。

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