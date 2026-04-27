　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吃冰箱剩菜！35歲孕婦「3個月後逝世」　食農專家警告：小心1細菌

食農專家韋恩提醒，「李斯特菌」可以在冷藏狀態繼續繁殖，因此也被稱為「冰箱殺手」。（示意圖／photoAC）

▲食農專家韋恩提醒，「李斯特菌」可以在冷藏狀態繼續繁殖，因此也被稱為「冰箱殺手」。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

大陸河南一名35歲孕婦，疑因吃下冰箱內的剩菜，不幸感染「李斯特菌」，住院治療3個月仍離開人世。對此，食農專家韋恩示警，許多家庭習慣將食物放冰箱幾天後再吃，但「李斯特菌」能突破低溫限制，在冷藏食物中持續滋生，特別是對孕婦與高齡族群來說，如不慎感染，可能帶來嚴重健康風險，後果不容小覷。

韋恩於臉書粉專發文表示，「李斯特菌」的危險在於其違反「低溫等於安全」的直覺，大多數細菌在冰箱溫度下會停止生長，但「李斯特菌」可以在冷藏狀態繼續繁殖，冰箱對它幾乎沒有抑制效果，因此有著「冰箱殺手」的稱號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

韋恩提到，「李斯特菌」的藏身地點不只是生肉和海鮮，包括已開封的醬料、沒有密封的熟食、切開後放進冰箱的水果，都是它的溫床。

韋恩指出，對健康的成人而言，感染「李斯特菌」通常只會引起輕微腹瀉和發燒，若是孕婦、高齡者，「李斯特菌」能穿越胎盤直接感染胎兒，進而導致流產、死產、早產等，新生兒死亡率接近30%，且潛伏期最長達2個月，加上初期症狀像普通感冒，很容易被當成別的病處理，等到確診時，往往已經錯過最佳治療時機。

至於該如何預防「李斯特菌」？韋恩建議，孕婦和高齡者食用冰箱裡的食物前，務必徹底加熱，不能只是微溫；熟食冷藏不超過3天，切開的水果應於24小時內吃完；生肉和海鮮要密封保存，不能讓它們接觸其他食材；冰箱每個月至少要清潔消毒1次。

延伸閱讀
搭機被叫「美人魚」不是讚美！航空業暗語曝　真實意思超尷尬
國小生「請假旅遊」成常態？　一票老師嘆：全班到齊很珍貴
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 1 4147 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／權王台積電、股后穎崴雙雙被盯上　並列22檔注意股
陸古偶劇慘況連環爆！　某藝人連續被退4部劇
台股飆4萬外資趕下車！　賣超512億提款台積電1.8萬張
台股衝4萬點！營建股逆勢崩跌　他嘆：窮得只剩殖利率
王俐人頻傳婚變！和尪分居5年「親揭現況」
台中「超巨蛋」600億開發案截標　僅1家投標
一人一棵樹！東森宣布百萬植樹計畫　串聯永續社會運動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吹風機、廚具全共用！她委屈「室友同意卻變臉」　網揪關鍵噴爆

吃冰箱剩菜！35歲孕婦「3個月後逝世」　食農專家警告：小心1細菌

台股盤中衝破4萬點大關！誰是天生「聚寶盆」？國外網站點名這個星座

你在挑人還是錯過對的人？　心理學家點出擇偶標準盲點

【廣編】桂格活靈芝橫掃「大腦保健創新產品獎」金銀雙獎　雙認證靈芝飲

明天東半部降雨機率增　周三降溫全台濕答答

大讚王俐人、澎恰恰！　律師點名「常見1類人」最可惡

高德地圖提示變多了「會提醒變換車道」！他讚2功能：三寶救星

4月底開始「好運三大生肖」　吉星加持、收穫可期

旅遊書沒寫！達人曝南韓搭地鐵5大潛規則　「這位子」空著也別坐

高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

基隆母帶「輪椅女」求大甲媽保佑　傘娘駐足3分鐘！全場動容

曝心中民進黨「黃金陣容」　柯文哲：派沈伯洋選北市是沒其他人嗎？

川普取消美伊和談「不想飛那麼久」想談？打給我就好

支持蔣萬安連任？　柯文哲：他到現在連對手在哪都不知道

「快點，我要接小孩！」宜蘭女通緝犯酒駕遭逮　警幫聯繫安親班

吹風機、廚具全共用！她委屈「室友同意卻變臉」　網揪關鍵噴爆

吃冰箱剩菜！35歲孕婦「3個月後逝世」　食農專家警告：小心1細菌

台股盤中衝破4萬點大關！誰是天生「聚寶盆」？國外網站點名這個星座

你在挑人還是錯過對的人？　心理學家點出擇偶標準盲點

【廣編】桂格活靈芝橫掃「大腦保健創新產品獎」金銀雙獎　雙認證靈芝飲

明天東半部降雨機率增　周三降溫全台濕答答

大讚王俐人、澎恰恰！　律師點名「常見1類人」最可惡

高德地圖提示變多了「會提醒變換車道」！他讚2功能：三寶救星

4月底開始「好運三大生肖」　吉星加持、收穫可期

旅遊書沒寫！達人曝南韓搭地鐵5大潛規則　「這位子」空著也別坐

吹風機、廚具全共用！她委屈「室友同意卻變臉」　網揪關鍵噴爆

台南消防推事故安全官制度　打造火場救災安全新防線

南檢公文「回到過去繳罰金」　地院認：執行過程有應改正之處

散布少年不雅照給7網友「以片換片」　渣男判1年4月

快訊／權王台積電、股后穎崴雙雙被盯上　並列22檔注意股

西藏首次實現批量克隆10頭氂牛

藍白遭控擋治水預算？　藍營反擊：718億早通過卡關在行政院

「沒有誰拒絕誰問題」　徐巧芯駁傅崐萁反對軍購條例8千億釀散會

觸碰紅線？陸發改委禁止外資收購Manus項目

交通安全與防詐並重　大武警走入社區推動宣導

【緊急搜索】潛水客驚傳失蹤！後壁湖出發到白沙灣外海失聯

生活熱門新聞

把握好天氣！　下波「全台溼答答」

統測數A首題「簡單到傻眼」引熱議　老師揭用意：測有沒有看題目

把握春陽！　下波鋒面「雨擴全台」

客報警「抓越南外送員」嗆遣返　警到場打臉

要放3天了！　連假天氣出爐

訂位5人！客不爽喊「為何只有5個位子？」　店員太衝擊

國稅局公告「5/1沒上班」！網吵翻：很愛針對公務員

雲林企業喊弱雞勿試　一看全傻：只開29500元

王俐人「真的直接脫給你」　律師挺：完全沒騙流量

明飆32度　周三午後鋒面壓境「雨連下2天」

長榮航空釋出8大類地勤職缺　大學畢業起薪43K

老爸玩股票「5年噴掉一台保時捷」　她嚇壞求救！

18歲患者罹大腸癌3期！醫籲高風險族群快檢查

澎湖機票「竟跟濟州島差不多錢」！男友反應驚呆她

更多熱門

相關新聞

達人曝南韓搭地鐵5大潛規則　「這位子」空著也別坐

達人曝南韓搭地鐵5大潛規則　「這位子」空著也別坐

近年台灣民眾出國除了愛去日本，鄰近的韓國也成為熱門旅遊勝地。有不少人到當地玩的時候發現地鐵方便又票價親民，但知名旅遊粉專「不奇而遇Steven & Sia」表示，韓國地鐵有些「潛規則」並不會寫在告示上，像是亂坐孕婦席跟博愛座雖然不會被當面指責，但恐遭到韓國人白眼。

雨衣別亂丟！環保局曝「這材質」才可回收

雨衣別亂丟！環保局曝「這材質」才可回收

餵食流浪貓就變「法定飼主」！美國1城市新規上路

餵食流浪貓就變「法定飼主」！美國1城市新規上路

車邊撿到1350元！男子打開車門崩潰：17萬被偷光

車邊撿到1350元！男子打開車門崩潰：17萬被偷光

4生肖轉運機會來了！專家曝天王星助翻身好時機

4生肖轉運機會來了！專家曝天王星助翻身好時機

關鍵字：

韋恩孕婦剩菜李斯特菌周刊王

讀者迴響

熱門新聞

王俐人SWAG大戰男優「老公發文了」！分居爆5年婚變

王俐人SWAG大戰AV女優

40歲開始「飄老人味」5部位最濃！醫搖頭：只用水沖不掉

代言爭議！李多慧慘吞633萬官司

王俐人SWAG粗估月收入曝光！吳夢夢看數據嚇到

高雄8歲女童餐廳遭猥褻！家長心碎還原現場

快訊／6張千萬發票沒人領！5／5最後一天　財部急尋幸運兒

把握好天氣！　下波「全台溼答答」

王俐人遭酸欠債千萬脫衣賺錢

台灣護照能放進手機！

即／台南爆「母子3屍」！3人躺一起屍僵　一旁放農藥瓶

老房自砍135萬售出　買家控多項瑕疵求償結果曝

手遊每月虧百萬倒閉、玩家開公司接手

王俐人20年前「一絲不掛」拍全裸廣告！試鏡內幕曝光

草蜢蔡一傑術後腦癌擴散！「暴瘦9公斤」現況曝光

更多

最夯影音

更多
高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡
川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面