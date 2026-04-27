金針花之亂！花壇虎山巖遊客硬闖踩爛根莖　園主痛心憂無花可賞

▲虎山巖金針花大爆發，花與根莖遭踩踏。(圖／米諾斯提供)

記者唐詠絮／彰化報導

花壇鄉虎山巖金針花在母親節前迎來大爆發，多達25萬朵金針花同時綻放，壯麗花海吸引全台遊客蜂擁而至。然而，爆滿人潮卻帶來一場「金針花之亂」，部分遊客為搶拍美照，無視園區規定，大片花朵與根莖遭踩爛，令黃姓園主痛心疾呼，花開不容易，請賞花民眾拿出公德心共同維護，否則將面臨無花可賞的慘狀。

儘管園區已設置繩索圍欄與明顯告示牌，仍有遊客硬闖花叢。生態攝影師米諾斯痛批，近日山區湧入大量遊客，遊覽車一輛接一輛，但部分人為了追求拍攝角度，直接踩入花田，活生生將金針花葉與根莖踏爛，「被踩壞的根莖明年根本長不出花來，實在太誇張！」

▲金針花根莖遭踏平，恐面臨無花可賞命運。(圖／米諾斯提供)

黃姓園主表示，近年因屢傳踩踏事件，已特地增設多處拍照區與規劃賞花動線，並一再呼籲遵守規定，沒想到今年憾事重演。他心痛地說，金針花生長需細心呵護，一旦被踩踏，不僅破壞花海整體景觀，更影響來年開花狀況。

更令人遺憾的是，現場有工作人員與遵守規定的遊客出面勸導，反遭少數不滿的遊客大聲抱怨。目睹亂象的賞花民眾忍不住怒批：「賞花請勿當奧客！」呼籲大家發揮基本公德心。

虎山巖金針花海，每年盛開期幾乎都要重演類似踩踏悲劇。園主更是懇求所有到訪遊客，「請賞花遊客務必請腳下留情，賞花不踩花，讓更多人也能看見這片金色花海。」

▲▼虎山巖金針花25驗朵大爆發，周末迎來眾多遊客賞花。(圖／米諾斯提供)