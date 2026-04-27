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社會 社會焦點 保障人權

躲山區掩蓋氣味！桃園平鎮製毒廠遭破　搜出120公斤「喵喵」毒品

▲▼ 調查局與海關等單位組成專案小組 偵破俗稱「喵喵」製毒工廠案 。（圖／記者黃哲民翻攝）

▲在現場查扣毒品先驅原料及半成品。（圖／記者黃哲民翻攝）

記者黃哲民、劉人豪／桃園報導

調查局指出，接獲情資顯示某販毒集以虛報貨名方式，進口未列管制毒原料來台，與海關等單位組成專案小組後，在桃園市平鎮區破獲1座製毒工廠。

法務部調查局航業調查處台中調查站，於2025年3月間接獲財政部關務署基隆關情資報請桃園地方檢察署檢察官蘇展毅指揮，並結合本局航業處基隆站、刑事警察局偵查第六大隊、新北市政府警察局新莊分局、蘆洲分局等單位組成專案組，於20025年9月26日在桃園市平鎮區破獲1座以第四級毒品先驅原料「2-溴-4-甲基苯丙酮」製造第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」(俗稱:喵喵)之製毒工廠，現場共查扣「4-甲基甲基卡西酮」毒品成品及半成品共約120公斤、第四級毒品先驅原料「2-溴-4-甲基苯丙酮」約70公斤。

▲▼ 調查局與海關等單位組成專案小組 偵破俗稱「喵喵」製毒工廠案 。（圖／記者黃哲民翻攝）

▲於製毒工廠壓制嫌犯。（圖／記者黃哲民翻攝）

調查局指出，情資顯示某販毒集以虛報貨名方式，進口未列管制毒原料來台，經長期監控，發現黃員、徐員等人試圖透過製造及販售毒品賺取暴利，為避免製毒過程所散發刺激化學氣味引人注意，由同夥黃員偏遠山區鐡皮屋作為製毒場所，並藉由周圍養殖業所產生之惡臭掩蓋氣味，並利用司法機關非上班期間製毒，企圖規避查緝。

由於製毒工廠緊鄰宮廟，並藉由公廟周圍設置監視器材，致增加蒐證困難度，為此專案組不分晝夜、時常犧牲假日並克服各種困難，歷經6個月監控及行動蒐證，取得相關犯罪事證及研判製毒期程後發動偵辦，因現場化學原料侵蝕性強，易造成眼、鼻極度不適，故執行搜索時專案組人員均配戴護目鏡及防毒面具，始得以順利執行搜索扣押，將該製毒集團繩之以法。

調查局為保護國人不受毒品侵害，長期監控國際毒梟和國內毒盤，全力追查各種製毒場所，積極與各國緝毒單位密切聯繫，隨時交換情資，進行跨境合作，並會同財政部關務署各關口布下天羅地網，不讓毒梟有機可趁，阻絕各級毒品闖關入境，亦全力阻絕在國內種植、製造毒品，並呼籲全國民眾共同拒絕毒品、打擊毒品犯罪、創造無毒家園。

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