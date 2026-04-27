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中國幫助伊朗作戰？　川普稱「本來可以幫更多」：我沒有很失望

▲▼ 美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲川習會將在5月中旬登場。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普26日接受《福斯新聞》專訪時，被問及中國在伊朗衝突中扮演的角色，他直言北京「本來可以幫更多」，強調自己並沒有很失望。

根據新聞畫面，《福斯新聞》主播詢問，「你認為中國現在正在幫助伊朗嗎？你在幾週內就要跟習主席見面了。」川普坦言，中國可能有幫一點忙，但並沒有幫上很多忙，「我可以告訴妳，他們本來可以幫得更多。我並不是非常失望。」

川普緊接著提到，美國也會在衝突中幫助其他國家，例如援助烏克蘭，「中國原本可能表現得更糟糕，所以我並不認為他們很壞。」

「川習會」預計5月中旬登場，因此川普這番話一出，被部分外媒解讀為淡化北京對德黑蘭的協助。

美伊第2輪談判仍未敲定具體時程，川普表示美國終將取得最後勝利，伊朗若想談判可以主動聯繫，伊朗則提出3階段談判框架，並找上俄羅斯總統普丁磋商。

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