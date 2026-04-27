雨衣別亂丟！環保局曝「這材質」才可回收　少1動作罰6000元

▲雨衣並非全都能回收，若分類錯誤，可罰6000元。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

下雨天騎機車，民眾常面臨雨衣選擇問題，是購買一次性輕便雨衣，還是選擇較耐用的兩件式或厚款雨衣？新北市環保局與專家指出，不同材質的雨衣在廢棄處理上差異甚大，若未妥善分類，恐增加環境負擔，也影響資源回收效率，更可能觸犯《廢棄物清理法》，最高面臨新台幣6000元的罰緩。

雨衣怎麼丟？環保局教正確分類

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新北市環保局說明，常見於便利商店販售的輕便雨衣，多以塑膠材質製成，本質上類似放大版塑膠袋，屬於可回收項目。不過，回收前仍須符合基本原則，包括保持乾淨、材質單純。民眾應先清除雨衣上的泥沙等明顯髒污，並拆除如伸縮繩、束口繩等異材質配件，再交由回收系統處理，才能提高再利用價值。

相較之下，機車族常穿的兩件式雨衣或較厚的一般雨衣，多為聚乙烯（PE）結合尼龍等複合材質製成，雖然耐用度較高，但因材質複雜，現行回收技術難以有效分離與再製，多數情況下只能以一般垃圾處理。環保局提醒，這類雨衣若頻繁更換，反而可能對環境造成更大負擔。

舊雨衣3招再利用

除了正確丟棄外，延長雨衣使用壽命也是減少浪費的重要方式。環保局建議，若雨衣尚未嚴重破損，可透過再利用方式發揮剩餘價值。例如，將舊雨衣攤開作為露營或野餐用的防水墊；裁剪後製作成孩童使用的防髒圍裙；或改造成防水收納袋、防塵布與簡易鞋套等，都能有效減少資源浪費。

長期推動環保行動的RE-THINK指出，在舉辦超過200場淨灘活動過程中，經常被詢問雨天應穿何種雨衣，團隊普遍建議選擇可重複使用的款式。該團體強調，儘管輕便雨衣可回收，但回收後多半僅能降級再製為次等材料，整體環保效益有限。

專家進一步指出，真正減少環境負擔的關鍵，在於降低使用頻率與延長產品壽命。無論是輕便雨衣或傳統雨衣，若能重複使用至無法再使用為止，才能從源頭減少資源消耗與廢棄物產生，達到更實質的環保效果。

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