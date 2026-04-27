特納斯接任在即！折疊iPhone將領軍登場　蘋果10大產品線曝光

▲蘋果新任執行長特納斯（John Ternus）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳立言／綜合報導

蘋果即將迎來重要權力交接。隨著新任 CEO 約翰・特納斯即將上任，首款折疊 iPhone 被視為開啟新時代的關鍵產品，同時公司內部也已布局多達 10 條全新產品線，為未來數年成長鋪路。

根據《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）在其《Power On》專欄最新披露，蘋果正刻意安排由特努斯親自發表折疊 iPhone，藉此強化其作為新產品時代領軍人物的定位。

折疊 iPhone：新 CEO 的第一場硬仗

特納斯預計於 9 月 1 日正式接任 CEO，並在短時間內迎來重磅產品發表——蘋果首款折疊 iPhone。這款產品被視為近十年來最具指標性的硬體創新之一。 該機主打四大核心特色，包括更高耐用性、旗艦級性能、降低螢幕摺痕，以及展開後接近 iPad 的大尺寸橫向顯示體驗。由於特努斯本身即負責該產品開發，他的登場也被外界解讀為「最佳代言人」。 不過，供應鏈挑戰可能導致初期供貨緊張，市場預估售價將落在 2000 美元以上，鎖定高階用戶並進一步拉高平均售價。

接班時機巧妙 複製庫克成功模式

這樣的產品與時程安排並非偶然。回顧 2011 年庫克接任時，蘋果正值產品動能強勁期，包括 Siri、iPhone 5 與 iPad mini 等接連推出，成功穩住市場信心。 如今特努斯上任後，同樣將迎來完整假期銷售季。市場預期該季度營收有望逼近甚至突破 1500 億美元，再創歷史新高。

10 大新產品線同步推進

AI 智慧家庭

蘋果正積極切入智慧家居市場，產品包含：

搭載螢幕的 HomePod 中樞裝置，支援 FaceTime 與臉部辨識

配備機械手臂的桌面機器人

強調隱私的家庭安防設備

AI 可穿戴裝置

新一代穿戴產品將深度整合 AI：

智慧眼鏡（支援拍攝、語音助理與通訊）

搭載感測鏡頭的 AirPods

頸掛式 AI 裝置，強化環境感知與互動

其他硬體創新

觸控螢幕 Mac（最快 2026 年推出）

AR 眼鏡（長期目標取代 iPhone）

折疊 iPad（約 20 吋，但存在被取消風險）

挑戰不只硬體，AI 與服務成關鍵戰場

在產品之外，特納斯還需整合蘋果內部資源，特別是補強 Siri 團隊過往表現不足的問題。蘋果也預計在 AI 領域加速推進，新版 Siri 有望於 6 月開發者大會隨 iOS 27 一同亮相。

服務業務方面，年營收已達約 1000 億美元，未來仍將持續擴張，其中 Apple Pay 被視為成長重點之一。

從折疊 iPhone 到 AI 生態全面鋪開，蘋果正站在新一輪轉型起點。特納斯能否兌現「改變世界」的承諾，將取決於他是否能延續硬體優勢，同時補足 AI 與軟體整合的關鍵缺口。