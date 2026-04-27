美媒：白宮內部看好盧比歐　有望角逐2028總統大位

▲川普與國務卿盧比歐。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美媒指出，總統川普核心圈內部分人士愈來愈認為，國務卿盧比歐（Marco Rubio）已成為2028年總統大選的潛在人選之一，主要因其在外交事務上的表現與政治操作能力受到肯定。

盧比歐在MAGA支持者中地位上升

《POLITICO》報導，盧比歐過去曾被視為立場偏鷹派且屬於建制派，在2016年總統初選失利後，一度在共和黨內影響力下滑。不過，隨著其在外交政策領域的參與度提升，加上對川普的高度忠誠，使他在白宮內部及部分「讓美國再次偉大」（MAGA）支持者中的地位明顯上升。

表現獲肯定

盧比歐在推動委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolás Maduro）相關政策上的表現，以及在多項國際議題中的角色，使其政治能見度持續提升，也讓部分川普幕僚開始將他視為潛在接班人。

儘管如此，盧比歐曾表示不會挑戰美國副總統范斯（JD Vance）爭取共和黨提名；外界仍觀察，他轉向MAGA路線後，是否能獲得多數川普支持者支持。

川普顧問布魯瑟威茲（Alex Bruesewitz）表示，「范斯是一位出色的副總統，而盧比歐則是一位優秀的國務卿」，並指出盧比歐在2016年後選擇擁抱川普路線，而非與其對立，成為其優勢之一。

另有白宮高層官員形容盧比歐「忠誠、非常聰明、善於表達且經驗豐富」，並認為他具備勝選潛力。