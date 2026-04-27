我說得到做得到！逆子嗆放火燒屋討生活費　狠推老母害右手斷骨

▲北市曹姓男子因情緒失控恐嚇父母要「放火燒屋」，還推倒老母致骨折。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區1名曹姓男子，因情緒失控不僅在家中摔毀物品，還出言恐嚇父母要「放火燒屋」，隔日更因細故將母親推倒在地，導致其右手舟狀骨骨折。事後父母聲請保護令獲准，曹男卻仍無視禁令，半夜帶著鐵鎚返回住處。士林地院審結，依傷害直系血親尊親屬等罪，判處曹男拘役共170日，得易科罰金部分應執行拘役80日。

曹姓男子與父母同住在，今年5月20日深夜，曹男因情緒不穩，在家中大發脾氣，不僅摔毀物品，還出言恐嚇父母：「欲放火燒燬房屋」，讓兩老心生畏懼。

隔日上午7時許，曹男又因細故與母親發生口角，竟徒手拉扯並推擠母親，導致母親跌倒在地。經送醫檢查，母親受有右側頭部、右上背部及臀部壓痛，右手舟狀骨更因此骨折，左手臂及右踝部也有多處瘀青。

不料，曹男的脫序行為並未就此停止。5月27日下午，他透過通訊軟體LINE傳送語音訊息恐嚇父親，要求給予生活費，並揚言：「爸比，你不要以為我真的不敢，我晚上半夜說得到做得到」、「我現在回去，然後去加油站」、「我一定拿刀，在家裡門口」。

面對兒子的頻繁家暴與恐嚇，父母忍無可忍，向警方報案並聲請緊急保護令。士院於5月28日核發保護令，命曹男不得對父母實施身體或精神上的不法侵害、不得騷擾跟蹤，且必須遠離父母住處及父親工作場所至少100公尺。然而，曹男明知保護令已核發，卻在5月30日深夜22時50分許，帶著鐵鎚返回父母住處。

曹父向檢警說，兒子當天回家拿鐵鎚說要傷害自己，晚上又拿著工具說要出去跟人打架、拚命。雖然曹男當下並未攻擊父母，但其帶著危險工具返家的行為，已讓父母擔心他人受害而急忙報警。警方獲報後迅速趕抵現場，當場查獲曹男違反保護令的行為。

法官審理時認為，曹男僅因情緒不穩及細故，未能與父母平心靜氣溝通，竟徒手推擠母親致傷，並多次以言語恐嚇父母，造成兩老心理極大恐懼；甚至在知悉保護令後仍執意違反，顯見其法治觀念淡薄。

法官考量曹男犯後雖坦承犯行，但始終未能取得父母的諒解與和解，依兩個「恐嚇危害安全罪」各判處拘役40日；「違反保護令罪」判處拘役30日，這三罪合併應執行拘役80日，得易科罰金。

另外，針對推倒母親導致骨折的部分，法院依「傷害直系血親尊親屬罪」加重判處拘役60日。由於此罪依法加重後最重本刑超過5年，依法不得易科罰金，但可向檢察官聲請易服社會勞動。全案仍可上訴。