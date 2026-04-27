車邊撿到1350元！男子以為賺到　打開車門崩潰：17萬現金被偷光

▲男子撿到1350元，以為自己很幸運，沒想到損失更大。（示意圖與本案無關／翻攝自Pexels）

圖文／CTWANT

大陸浙江近日發生一起戲劇性的路邊竊案！一名張姓男子取車時在門邊撿到人民幣300元（約新台幣1350元）的現金，本以為是意外之財，不料打開車門後瞬間崩潰，他原先存放於車內的3.8萬元（約新台幣17萬元）現鈔已全數遭竊。警方獲報後展開追查，發現張男在地上撿到的錢，其實是竊賊得手後不慎遺落的，目前已成功跨省將2名嫌犯逮捕歸案。

根據陸媒《FM93交通之聲》報導，浙江紹興一名受害人張姓男子報案時表示，他從銀行領出薪水和部分向朋友兌換的款項，共計3.8萬元（約新台幣17萬元）現金，自認為妥善存放在車內中央扶手箱。當日張男準備開車時，在車門邊撿到300元（約新台幣1350元），還一度暗自慶幸，未料進入車內才發現自己的錢全被偷走，才趕忙向諸暨城中派出所求助，自嘲「撿到小錢，卻丟了大錢。」

警方獲報後，隨即調閱案發現場周邊路口及商家的監視器畫面，透過線索深度研判，迅速鎖定2名嫌犯分別是陳姓與李姓男子；經調查發現，2名嫌犯在作案完畢後，為了規避警方查緝，連夜搭乘計程車潛逃往江西躲藏。諸暨警方立即展開跨省追緝，遠赴江西執行抓捕行動，最終成功將這2名流竄多地的竊賊查緝到案，並追回部分贓款。

對此，警方特別呼籲，民眾停車時應儘量選擇有人員看管、光線充足且設有監視器的正規停車場。車主應養成「財不露白」的習慣，車內切勿存放大量現金、手機或錢包等貴重財物，避免愛車成為竊賊眼中的目標。若不幸發現車輛遭破窗、撬開或財物失竊，應第一時間保護現場並報警處理。

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