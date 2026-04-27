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美式賣場「法國沐浴乳」搶翻！網問「到底憑什麼」一票家長狂讚揭原因

▲▼ 保濕沐浴乳,敏感肌,換季保養,舒益B3,乾癢,舒緩,貝膚黛瑪,美式賣場。（圖／網友提供）
▲對皮膚科醫師與乾敏肌寶寶的家長來說，法國貝膚黛瑪「AD舒益系列」是乾癢、敏感肌的隱藏實力好物。（圖／網友提供，下同）

消費中心／綜合報導

近期美式賣場再度出現排隊搶購熱潮，主角不是熟食、不是保健品、也不是家電，而是家中不分大人小孩天天都要用的保濕沐浴乳！這波熱潮從一般消費者延燒至代購圈，甚至傳出有代購專門進場掃貨，引發社群熱議。搶先入手的網友也分享實測心得，直呼「洗完就像擦了乳液」、「最近換季有點乾癢緊繃，換了這瓶，沒兩天就不乾」、「不論是寶寶、長輩、連敏弱肌都可以洗耶」，更有人直言，家中小小孩和長輩，最近因乾燥反覆搔抓，小孩更是哭到睡不好覺，用過各種沐浴與保養都難以改善，但是「這瓶洗一週就有感，再也不會抓到流血了。」

卸妝水以外的「隱藏王牌」
AD舒益系列「B3保濕修護沐浴乳」醫師＆家長默默好評推薦
提到來自法國的貝膚黛瑪，多數人第一時間會聯想到，早已建立爆棚口碑的「經典卸妝水」。不過對於皮膚科醫師與乾敏肌孩童的家長來說，旗下的「AD舒益系列」更是乾敏肌的隱藏實力好物。該系列專為異位性皮膚炎與乾敏肌設計，從清潔到修護，都強調溫和不刺激，國內外都累積不少醫師專家與家庭的信賴。

▲▼ 保濕沐浴乳,敏感肌,換季保養,舒益B3,乾癢,舒緩,貝膚黛瑪,美式賣場。（圖／網友提供）

▲以「舒益B3保濕修護沐浴乳」洗澡，煩惱的肌膚乾燥與敏弱問題，有望逐步改善，也因此成為消費者在換季時優先選擇入手、囤貨的關鍵原因。

近期在美式賣場引發討論的「舒益B3保濕修護沐浴乳」，就是其中備受關注的明星品項之一。產品主打「清潔保濕同時修護」，讓現代人在洗澡過程中，就能同步保濕舒緩與深度修護。成分上裡的乳木果油、向日葵籽油，能在肌膚表面形成滋潤保護層，幫助鎖住水分並快速舒緩乾癢不適，再結合近年最夯的成分——維他命B3（菸鹼醯胺），幫肌膚提升7倍保水力，讓肌膚不再只是被動保濕，而是啟動自我修護，源源不斷的提供保濕，從根本打造更有感的超長效保濕。

▲▼ 保濕沐浴乳,敏感肌,換季保養,舒益B3,乾癢,舒緩,貝膚黛瑪,美式賣場。（圖／網友提供）

搭配獨特肌膚防護配方Skin Protect Complex及DAF™肌膚仿生修護科技，快速平衡肌膚微生態，強化肌膚屏障與防禦，杜絕壞菌跟外界刺激，從補水、鎖水到屏障修復一次到位。拋開瓶瓶罐罐，每天以「舒益B3保濕修護沐浴乳」洗澡，煩惱的乾燥與敏弱，就能輕鬆改善，加上輕盈保濕，像是牛奶spa般的質地，成為許多消費者優先搶購、固定囤貨的關鍵。

連０歲寶寶都能用！歐洲皮膚科醫師認可溫和配方
在講究成分與功效的成分黨眼中，面對美式賣場琳瑯滿目的優惠，依然鎖定「舒益B3保濕修護沐浴乳」，關鍵就在於配方設計！最接近肌膚原生的仿生成分，無皂鹼、無酒精、無Paraben防腐劑與無致敏香料，再加上pH5.5溫和清潔機制！通過皮膚科醫師的認可，洗淨同時不破壞皮脂、不熏眼，致力降低刺激風險！連０歲寶寶都能用，成為不少家庭「一瓶全家洗」的日常清潔選擇。少了瓶瓶罐罐的繁瑣，也不用踏入反覆踩雷的循環。

▲▼ 保濕沐浴乳,敏感肌,換季保養,舒益B3,乾癢,舒緩,貝膚黛瑪,美式賣場。（圖／網友提供）

限時優惠帶動囤貨潮　舒緩乾癢、脫屑就從「溫和清潔」開始
隨著社群熱度持續攀升，不少網友也在社團回報「舒益B3保濕修護沐浴乳」於各地賣場的補貨與掃空現況。近期美式賣場更推出限時獨家優惠，1,000ml大容量單瓶只要699元，也帶動一波回購與囤貨潮，讓網友直呼「一瓶抵多瓶加上賣場折扣，根本CP值冠軍」。無論是長期使用者趁機補貨，或是煩惱乾敏肌保養的新手族群，現在就是最佳入手時機。
 

▲▼ 保濕沐浴乳,敏感肌,換季保養,舒益B3,乾癢,舒緩,貝膚黛瑪,美式賣場。（圖／網友提供）
▲正值季節轉換，部分門市已加速備貨，網友熱心喊話:趁現在，加速囤貨。

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