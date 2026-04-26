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外籍男結帳遭搶鈔！北車女「借錢」不成暴走丟水壺　警帶回偵辦

▲女子於北車地下街借錢不成丟水壺鬧事，遭警依妨害自由罪移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲女子於北車地下街借錢不成丟水壺鬧事，遭警依妨害自由罪移送。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪、閔文昱／台北報導

台北車站地下街今（26）日下午再傳衝突事件，一名女子疑似向外籍旅客「借錢」不成情緒失控，當場推擠民眾、甚至丟擲水壺，場面一度混亂。警方獲報趕抵後，將該女子帶回派出所，並依妨害自由罪嫌偵辦。

警方表示，下午2時42分接獲報案，地點位於台北地下街Y4出口附近東南亞商城。員警到場時衝突已結束，經查為一名外籍男子在店家櫃檯結帳時，將現金暫放櫃台，卻突遭一名陌生何姓女子上前表示要借錢，並伸手取走鈔票，雙方因而爆發口角。

▲女子於北車地下街借錢不成丟水壺鬧事，遭警依妨害自由罪移送。（圖／記者張君豪翻攝）

「給我錢」遭拒秒暴怒　現場爆推擠丟水壺

目擊者指出，女子當時情緒相當激動，對著外籍男子及周邊民眾大聲咆哮，還不斷推擠他人，甚至將手中水壺、物品朝人丟擲。過程中有兩名熱心民眾見義勇為上前攔阻並報警，卻也遭女子攻擊，導致現場氣氛一度緊張，不少路人停下圍觀。

見義勇為反遭攻擊　被害人趕車未追究

警方進一步指出，經現場了解，整起事件未造成財物損失，也無人受傷，外籍男子與兩名協助攔阻的民眾因趕搭火車與高鐵，均表示不願追究責任後離去。警方隨後將何姓女子帶回偵辦。

據了解，涉案何女過去有相關紀錄，此次因在公共場所與他人發生糾紛並出現推擠、丟擲物品等行為，已涉妨害自由罪嫌。警方強調，將持續加強台北車站周邊巡邏，維護旅客安全。

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