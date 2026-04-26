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侯友宜曝新北市長任內最後心願是交好棒　李四川：最認真態度接下

▲李四川與侯友宜26日晚共同出席板橋嘉義同鄉會餐會。（圖／李四川競辦提供）

▲李四川與侯友宜26日晚共同出席板橋嘉義同鄉會餐會。（圖／李四川競辦提供，下同）

記者蘇靖宸／新北報導

新北市長侯友宜與國民黨新北市長參選人李四川今（26日）晚出席新北市板橋嘉義同鄉會餐會。侯友宜會中向嘉義鄉親喊話，李四川擁有嘉義人樸實、踏實的精神，請嘉義鄉親如同疼愛他，繼續疼愛李四川，而他任內最後心願，就是把棒子交好給李四川，相信李一定做得會更好。李四川則說，會以最認真的態度接下侯友宜的棒子，完成嘉義鄉親交代的任務、為新北繼續打拚。

李四川競選辦公室26日發新聞稿表示，李四川與侯友宜26日在新北市板橋嘉義同鄉會餐會上受到熱烈歡迎。侯友宜致詞指出，他跟李四川感情有夠好，共事的幾年內，感受到李與自己有相似的特質，做事情不分黨派、顏色，都是從基層一步一步打拚，新北如今基礎打得好、建設做得好，都是因為有李當年的奉獻。

▲▼李四川與侯友宜26日晚共同出席板橋嘉義同鄉會餐會。（圖／李四川競辦提供）

侯友宜也向在場嘉義鄉親喊話，李四川擁有嘉義人樸實、踏實的精神，嘴巴不會講「五四三」，只會拿著鐵鎚實在做事，請嘉義鄉親如同疼愛嘉義子弟侯友宜一樣，繼續疼愛李四川，任內最後心願，就是把棒子交好，交給基層出身、認真做事的李四川，相信他一定做得會更好。

李四川表示，這些年從侯友宜身上學到許多，尤其是不分顏色、為民打拚的精神，「嘉義人就是家己人（台語：自己人）」，會以最認真的態度接下侯友宜的棒子，完成嘉義鄉親交代的任務、為新北繼續打拚。

李四川今日下午也前往金山財神廟參與「聖誕補財庫法會暨百面金牌擲筊活動」，廟方主委更特別致贈壽桃，預祝李四川心想事成。

此外，李四川今日傍晚也出席「新北醫師公會會員代表大會」。他以過去擔任台北縣副縣長時，在平溪看見基層醫師親自騎車為長輩看診、送藥為例，強調新北幅員廣大，偏鄉醫療全賴基層醫護人員的長年支撐，他對醫界的無私付出深感敬佩，並承諾當選後一定會全力爭取醫事人員權益，成為大家最堅強的後盾。

▲▼李四川與侯友宜26日晚共同出席板橋嘉義同鄉會餐會。（圖／李四川競辦提供）

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