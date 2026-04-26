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黃世杰桃園競選團隊成立　請出綠營大咖前黨主席任榮譽主委

▲▼民進黨主席賴清德稍早赴桃園召開座談會。（圖／黃世杰辦公室提供）

▲民進黨主席賴清德稍早赴桃園召開座談會。（圖／黃世杰辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

為佈局2026桃園市長與市議員選舉，民進黨主席賴清德今（26）日親赴桃園，與地方黨公職召開重要座談會。會中除正式介紹桃園市長候選人黃世杰，更宣布由前黨主席許信良出任榮譽主任委員、國策顧問范振修擔綱主委。賴清德強調，桃園對台灣民主具備關鍵地位，本次座談會整合了桃園地方黨公職、不分區立委及在地市議員，未來組成最強「桃園隊」，展現收復失土、贏回桃園的決心。

▲▼民進黨主席賴清德稍早赴桃園召開座談會。（圖／黃世杰辦公室提供）

賴清德在會中回顧，指出桃園對台灣民主運動貢獻巨大。他提到，戒嚴時期的民主遊行「橋頭事件」，正是為了聲援當年蒙冤的桃園縣長許信良。賴清德主席表示，他在擔任國大代表時期，當時黨主席就是許信良，因此特別邀請許信良出任黃世杰競選總部的榮譽主任委員。

對於主委范振修，賴清德也表達高度肯定，他指出，范振修作為成功企業家，不僅熱心公益，更長期關心台灣前途，對於接下主任委員重任更是「義不容辭」，是團隊穩定的基石。

此次黃世杰競選團隊由經營桃園的四位不分區立委張雅琳、林月琴、郭昱晴、王義川以及前立委出任副主委；桃園市議員與參選人則全數擔任競選總部執行副總幹事。

黃世杰表示，今日的座談會是民進黨在桃園團結作戰的第一步，賴總統非常重視桃園選情，特別來到桃園與地方黨公職座談並提點，提振桃園隊的士氣。

黃世杰指出，未來將加速各項競選工作的推進，「桃園一定要團結，才能拚出更好的未來。」他承諾會以最大的熱情與活力，與所有市議員及參選人協同作戰，齊心協力將桃園的未來重新拚回市民手中。

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