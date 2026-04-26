風之晴讓髮型師「愛回家」　再推百萬公益助學

▲風之晴舉辦感恩餐會，員工與家人團聚氣氛溫馨。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

母親節前夕向來是美髮業最忙碌的時刻，深耕中台灣的W’S風之晴髮型設計，今年舉辦第四屆「愛回家，讓愛傳出去」感恩餐會，邀請員工家屬走進工作場域，透過實地參訪與聚餐，讓平時難得相聚的家庭關係重新連結，也為產業長期的「節日缺席」現象注入溫度。

活動不只是餐敘，更結合「工作環境導覽」，讓來自各地的家長親眼看見孩子在職場的專業與努力，從洗、剪、燙到顧客服務的每一個細節，都成為理解與支持的橋梁。總經理吳榮松表示：「我們先讓員工『愛回家』，他們才有能量把愛傳給顧客。」

長期以來，風之晴持續投入公益行動，過去四年堅持「每月一號所得即公益」，並固定捐助台灣樂作創益協會與慈光基金會，累計金額突破百萬元。今年更進一步將資源導入教育領域，啟動「種子計畫」，針對國小至高中共九所學校提供每校2萬元獎助學金，讓善意從機構延伸至校園，成為支持弱勢學子的重要力量。

吳榮松指出，美髮不僅是技術服務，更是與人緊密連結的產業，企業除了專業實力，更需要承擔家庭與社會責任。未來將持續串聯家庭關係、社會關懷與教育支持，讓日常服務累積的價值，轉化為回饋社會的正向循環。

▲風之晴啟動「種子計畫」，提供每校2萬元獎助學金，讓善意從機構延伸至校園。（圖／記者游瓊華翻攝）