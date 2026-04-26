蘇巧慧辦皮克敏見面會　喊話一步一腳印打造「剛剛好的新北市」

▲新北市長參選人蘇巧慧邀請皮克敏玩家於新莊體育園區進行實體「Party Walk」。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

近期《Pikmin Bloom》（皮克敏）在台灣爆紅，掀起一股全民走出戶外、以步數換取遊戲成果的熱潮，這股熱潮也吹進政壇，新北市長參選人蘇巧慧就是皮克敏忠實玩家，蘇（26）日舉辦「巧慧皮克敏之友見面會」，邀請皮克敏玩家於新莊體育園區進行實體「Party Walk」，眾人一起在園區內走出「巧」字。

蘇巧慧表示，今年春節時她便發起「Party Walk 與水獺媽媽巧慧一起散步！」，與超過2500位玩家累積超過3200萬步，這次她再次發起「Party Walk」，不到七天已經有將近8000位「皮友」參與，一起走出超過3億步的驚人成績，她非常感謝大家的熱情響應。

蘇也提到，希望今天參與活動的大家，都能感受到「皮克敏」這款遊戲中所傳達的「永續」及「團隊合作」的精神，與她長期相信的理念不謀而合。也期盼未來這一年大家可以繼續和她一起努力，一起走出一座美麗的「巧」城市。

「巧慧皮克敏之友見面會」活動將「皮克敏」手遊中多項經典遊戲畫面實體化，讓參與者化身皮克敏，實際感受遊戲中的樂趣，包括「實體蘑菇」讓參與者可以體驗遊戲中皮克敏「打菇」環節，以及利用氣球作為遊戲中的「水果」供採集，還有在活動路線中設置盆栽，讓參與者復刻遊戲中皮克敏搬運盆栽的趣味畫面。

蘇巧慧與新北市議員黃淑君，議員候選人吳奕萱、陳韋任、李昆穎等議員候選人，也和眾人一起在新莊體育園區「種花」，在「皮克敏」遊戲畫面中走出一個「巧」字。也把這段時間收到的「明信片」印出來，搭建一道「明信片紀念牆」。

蘇巧慧表示，她一開始會玩「皮克敏」只是單純發現這款遊戲就是「一步一腳印」最好具象化的方式，可以透過「種花」的方式記錄她和團隊在新北走透透的足跡，沒想到受到許多網友的熱烈迴響，她也發現遊戲中傳達的「永續」、「團隊合作」等理念，與她長期抱持的信念不謀而合，這次有機會和眾人一起化身為「皮克敏」本體，更能感受到遊戲獨特的魅力。

蘇巧慧提到，今天她和大家一起走出「巧」字，代表著她和團隊對新北的願景，「巧有美好、恰巧、剛剛好的寓意，」她希望這個城市對每一位市民來說都是美好的、剛剛好的，每位市民都可以在這裡安居樂業，找到自己喜歡的一塊天地。