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大陸 大陸焦點 特派現場

陸官媒一次曝光解放軍「無人軍團」　1人可控96架無人蜂群

▲▼ 解放軍全地形電動滑板車投入實戰、無人裝備 。（圖／翻攝 央視）

▲  最新一代「機器狼群」。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

近期解放軍密集展示多款無人化裝備，範圍涵蓋海陸空全域。從最新亮相的「機器狼群」到具備匿蹤性能的「彩虹-7」無人機，阿特拉斯「無人機蜂群作戰系統」，可一人操控96台無人機。大陸軍事分析指出，大陸無人載具的發展已從單機作業進化至「蜂群」與「狼群」的協同作戰體系，自動化程度與低成本打擊能力，正對現有的區域防衛機制形成新型挑戰。

▲▼ 解放軍全地形電動滑板車投入實戰、無人裝備 。（圖／翻攝 央視）

▲ 解放軍全地形電動滑板車投入實戰 。（圖／翻攝 央視）

大陸《央視》新聞報導，近日一批無人裝備集中亮相，大陸「無人軍團」覆蓋海陸空全域，包括近日曝光第83集團軍某旅使用全地形「電動滑板車」等裝備協同模擬作戰。

與早期研發的機器狗相比，最新一代「機器狼」強調分工體系，區分為偵察用的「暗影」、火力打擊的「浴血」以及後勤保障的「極地」。現場展示顯示，這類載具可透過語音、手勢進行操控，並能即時共享戰場資訊，主要應用於複雜地形的巷戰或偵察任務。

▲▼ 解放軍全地形電動滑板車投入實戰、無人裝備 。（圖／翻攝 央視）

▲ VU-T10無人裝甲車 。（圖／翻攝 央視）

重型無人裝備方面，VU-T10無人裝甲車搭載30毫米速射炮及反坦克導彈，重達11噸，最高時速可達60公里。該型載具強調在強電磁干擾環境下仍能進行自主導航與識敵，展現出「無人坦克」的初步實戰形態。

大陸近期重點宣傳的「阿特拉斯」無人機蜂群系統，號稱僅需1名技術人員即可指揮多達96架無人機進行協同飽和攻擊。該系統採用3秒一發的射速，能短時間內填補空域進行自主識別與鎖定。

▼ 解放軍無人機蜂群系統。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 解放軍全地形電動滑板車投入實戰、無人裝備 。（圖／翻攝 央視）

在高空戰力部分，二代改進版「彩虹-7」高空高速長航時無人機「首度」以實機形式公開。該機採用類似B-21的飛翼式設計，強調低可偵測性，已具備全自動滑跑、避障與起飛能力，機身自檢系統能在後台自動匹配飛行參數，顯示其自動駕駛技術已趨成熟。

海上作戰曝光是「翱翔」V型仿生蝠鲼（魔鬼魚）柔體潛水器領銜。該裝置模仿蝠鲼的波動推進方式，不僅提升了隱蔽性，更能在能見度低於1米的水底透過聲納鎖定目標。據報導，其抗壓能力可達200個大氣壓。此外，海上無人艇編隊可自主隊形變換，以及「包抄圍堵」等戰術攔截能力。

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