退役艦長登共艦喊「祖國強大」　陸委會：研究是否違法

記者蔡紹堅／綜合報導

退役海軍艦長、少校呂禮詩日前出席中共海軍成立紀念活動，並登上中共軍艦，發表「祖國強大代表台灣安全」等言論。陸委會26日表示，將研究相關行為是否違法，並已提出修法，針對此類退休軍官懲戒。

陸委會指出，前海軍退役艦長接受中共邀請，配合中共解放軍進行統戰宣傳，令人不齒。

陸委會提到，相關人士一再利用解放軍活動挑釁台灣社會民主底限，政府將研究其行為是否違法。

陸委會還說，為避免是類灰區行為刻意激化社會對立，已提出兩岸條例修正案，針對此類退休軍官有所懲戒，希望社會各界能夠支持。

▼呂禮詩登共艦瘋狂自拍，還喊「祖國強大」。（圖／翻攝中新網）



呂禮詩23日出席中共海軍成立77周年紀念日，在青島登上解放軍導彈驅逐艦烏魯木齊艦、導彈護衛艦濰坊艦。根據《中新網》的報導，呂禮詩在艦上激動到「瘋狂自拍」，還表示，「我們是一家人，祖國強大、台灣安全！」

呂禮詩說，看到解放軍的進步，了解祖國的實力在哪裡，兩岸是一家人，「祖國的強大，也就代表台灣的安全。之前從伊朗或者中東國家撤僑的時候，祖國也幫忙非常多台灣人民撤離。人民在哪裡，國家就在哪裡。」

對於為何自己堅稱是「中國人」，呂禮詩回應，「家裡有老鼠，難道你就變成老鼠？我是中國人是刻在DNA的！」