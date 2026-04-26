南投新增排氣檢驗站　業者引先進智慧設備...前5天收益捐家扶

▲南投新增排氣檢驗站「崇宇汽車檢驗廠」。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府積極輔導民間代檢廠加入車輛排氣檢驗體系，以降低移動污染源、維護得天獨厚的自然環境和空氣品質，位於南投市南崗工業區的「崇宇汽車檢驗廠」25日正式營運，並宣布開幕首5天所有驗車收入，將全數捐贈給南投家扶中心，持續投入公益。

開幕活動現場熱鬧非凡，包括縣長許淑華、草屯鎮長簡賜勝，縣議員宋懷琳、林儒暘，南投市長張嘉哲等人都到場，見證該縣新添一處為環保把關的場所。

許淑華致詞時表示，引進民間資源擴大排氣檢驗量能，不僅能提升整體檢驗效率，更讓車主在進行定期驗車時，同步完成環保減污工作，一起朝向淨零排放目標邁進；她特別感謝崇宇汽車檢驗廠董事長暨前縣議員洪盛雄導入先進檢測設備與智慧化自動監控系統，能在車輛定檢過程中即時判斷是否需要進行排氣檢測，優化作業流程、大幅縮短等待時間，實現「流程簡化、服務升級」，提供南崗工業區周邊民眾與企業便利的檢驗服務，同時熱心公益，呼籲南投鄉親多加利用這座新檢驗廠。

縣府指出，根據《空氣污染防制法》規定，車齡達8年以上的汽油車，每2年須辦理一次排氣定期檢驗，檢驗期限為行照原發照日前後1個月內，若檢驗不合格，車主須在1個月內完成修復並接受複驗，以確保車輛排氣符合環保標準；除環保效益，汽車定期檢驗透過專業檢查煞車系統、燈光設備及排氣狀況，不僅能有效降低事故風險，還能幫助車主延長車輛使用壽命、減少油耗支出，兼顧安全、經濟與環保的多重好處。