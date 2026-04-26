金店老闆全看走眼！「錸」粉摻黃金純度達99.9%　光譜儀難測

▲ 大陸央視曝光摻假黃金：大量網絡商家公開售賣錸粉。（圖／翻攝 小紅書 ）

記者任以芳／綜合報導

大陸出現把一種叫作「錸」的金屬粉末摻進黃金高溫燒熔，冷卻後不僅讓黃金重量增加，肉眼或機器都無法辨識，摻「錸」的黃金純度高達99.9%，實際上卻是「假黃金」。大陸《央視》特地揭發確實有消費者和黃金回收商家買到了摻錸的「假黃金」。

大陸《央視》報導，黃金市場近期出現新型「高科技」造假手段，引發金店經營者與消費者高度恐慌。一種名為「錸」的稀有金屬粉末被摻入黃金高溫燒熔，冷卻後不僅重量增加，肉眼、過火檢測、機器檢測難以察覺。

該起事件發生於浙江省長興縣去年，浙江省湖州市長興縣警方破獲了一起錸金造假案。一家金店經營者收到一條黃金項鍊，對方稱該項鍊是用以前購買的黃金打的。

一名金店老闆以每克800多元的價格收購一條黃金項鏈，直到資深員工發現橫切面質地毛糙才驚覺受騙，揭開背後資金流水遍布大陸多省的詐騙團夥，有多名金店經營者向其轉賬，受害人數較多。最終，警方在安徽蕪湖一家黃金加工店內，逮補詐騙團伙兩名核心成員。

▲錸粉煉「假黃金」。（圖／翻攝 小紅書）

為何「錸」能輕易瞞天過海？專家解釋，錸與黃金的原子序數極其接近，導致光譜檢測的峰值高度重合。加上兩者密度相近，傳統的「火燒看色」、「稱重」或「水吊法」在錸金面前幾近失靈。

大陸部分網路平台有許多商家公開販售錸粉，標註「過火、過光譜、黃金摻配」等違規話術，宣稱只需摻入20%至23%的錸粉，即可避開市面上常規的光譜儀檢測。

專家解釋，錸與黃金原子序數接近，光譜檢測峰值高度重合，加之二者密度相近，常規火燒、稱重、水吊法均難以鑒別。

至於分辨摻錸「假黃金」？大陸專家提醒，選購黃金優先選擇正規品牌門店，索取發票與質檢憑證；優先選購按克計價產品，減少造假風險；疑似假貨可送至專業機構檢測鑒別。