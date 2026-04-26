伊朗又執行死刑！　男被控「參與激進組織」今晨處決

▲伊朗26日宣布處決遜尼派激進組織「正義之軍」成員拉梅什。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

伊朗司法機關26日宣布處決遜尼派激進組織「正義之軍」（Jaish al-Adl）成員拉梅什（Amer Ramesh），並指控此人參與安全部隊攻擊事件。德黑蘭近期加大死刑執行力道，持續引發國際關注。

被控攻擊安全部隊 上訴仍判死刑

伊朗司法新聞媒體《米珊通訊社》（Mizan news agency）報導，拉梅什是「正義之軍」成員，而該組織不僅被德黑蘭列為非法，也被美國認定為恐怖組織。

報導指出，拉梅什在東南部希斯坦-俾路支省（Sistan-Baluchestan）查巴哈縣（Chabahar）一次反恐行動中落網，被判定「以軍方為目標，利用炸彈攻擊與埋伏手段，遂行武裝叛變」。初審法院判處死刑，上訴後最高法院維持原判。

拉梅什的被捕及判刑日期都未對外公布，但他已於26日清晨伏法。

The bloodthirsty regime has added another name to its list of crimes: #Amer_Ramesh , The 18-year-old Baluch political prisoner was executed in Zahedan today. No amount of propaganda from the Judiciary can mask the reality of this state-sanctioned murder.



Amer’s case is a… pic.twitter.com/SEyZN9rgCs — Sanaz Afshar (@sanyafshar) April 26, 2026

希斯坦-俾路支省與巴基斯坦、阿富汗接壤，聚居大批遜尼派穆斯林「俾路支族」（Baluch），在什葉派占多數的伊朗境內，屬於最貧困省分之一，當地毒品與分離主義武裝勢力，至今仍是當局頭痛的棘手問題。

以色列間諜？停火仍加大死刑力道

儘管伊朗與美國及以色列之間的衝突已因停火協議暫停，德黑蘭的行刑措施卻未停歇，短短幾天內便接連執行死刑，其中多名死囚被指控為以色列從事間諜活動。

根據國際特赦組織（Amnesty International）等人權團體統計，伊朗是全球執行死刑次數第2高的國家，僅次於中國。

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