男大生躲高中校園廁所偷拍未遂　二審改輕判「恐再犯」不給緩刑

▲法律系吳姓男大生校園廁所偷拍少女未遂，台南高分院二審撤銷緩刑，改判6月徒刑。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

吳姓法律系男大生，被控校園偷拍案，台南地院一審判吳男涉犯以違反本人意願方法使少年被拍攝性影像未遂罪，判處有期徒刑2年、緩刑5年，並附帶義務勞務與性平教育課程，檢方上訴主張量刑過輕且不應宣告緩刑，台南高分院審理後認定一審適用罪名不當，撤銷緩刑等判決，改依「拍攝少年性影像未遂罪」判處吳男有期徒刑6月。

判決資料指出，吳男明知高中學生多為未滿18歲少年，仍於2023年10月21日下午，在台南市一處高中校園公共廁所內，持具錄影功能手機，從隔板下方伸出朝馬桶方向偷拍攝，企圖偷拍少女如廁過程，當場遭被害人A女察覺而未遂，吳男隨即收回手機離開現場。案經被害人報警處理後，警方調閱監視器影像，並持搜索票前往吳男宿舍查扣手機等相關設備，始查明案情。

一審台南地院原認定吳男涉犯「以違反本人意願方法使少年被拍攝性影像未遂罪」，判處有期徒刑2年、緩刑5年，並附帶義務勞務與性平教育課程。檢方上訴主張量刑過輕且不應宣告緩刑。

台南高分院二審法官審酌指出，本案並無證據證明被告有施以強暴、脅迫或其他壓抑被害人意志之行為，僅屬偷拍未遂，依法應適用較輕之「拍攝少年性影像未遂罪」，並依未遂犯規定減輕其刑。

二審法官進一步指出，吳男案發時為法律系學生，卻知法犯法，行為已嚴重侵害少年性隱私及身心發展。雖其無前科，並已與被害人達成調解、賠償10萬元，但被害人未予原諒，加上被告經診斷具有偷拍衝動，仍有再犯可能，認並無宣告緩刑之適當性。

至於檢方主張被告另涉偷拍多名女性案件，甚至可能多達184人部分，法院強調，相關案件尚未起訴或判決確定，依無罪推定原則，不得作為本案量刑依據。

台南高分院同時說明，檢方指控被告未提供手機正確密碼供數位鑑識還原，讓偵查耗費1年多，浪費司資源，犯後態度不佳，法官則說，吳男行為並不違反法律上義務，亦不得據此認定其犯後態度不佳而加重處罰。二審法官判決撤銷一審原判，改判有期徒刑6月，並宣告扣案手機、記憶卡及針孔攝影設備全數沒收。仍可依法上訴。